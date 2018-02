Sorgenia,Bebe Vio testimonial fino al 2020: nuovi spot tv a partire da maggio

Bebe Vio sarà nuovamente testimonial di Sorgenia per i prossimi tre anni. I primi spot tv della nuova campagna comunicazione on air a partire da maggio 2018.

Sorgenia conferma Bebe Vio testimonial fino al 2020: partnership riconfermata e nuove campagne tv on air da maggio 2018

Bebe Vio rinnova la sua collaborazione con Sorgenia: sara' infatti testimonial delle campagne comunicazione per i prossimi tre anni, fino al 2020. Oggi infatti, la campionessa paralimpica e l'Amministratore Delegato di Sorgenia Gianfilippo Mancini hanno siglato la partnership che la vedrà protagonista degli spot tv in onda a partire da maggio 2018, quale volto e immagine dei valori promossi dall'azienda: l'energia del futuro, pulita e sostenibile e un approccio sempre piu' digitale. Dopo il debutto lo scorso anno negli spot Tv firmati RED - Robiglio&Dematteis, Bebe Vio tornerà con Sorgenia sul piccolo schermo con nuovi soggetti, probabilmente on air da maggio 2018 in un primo flight, a cui seguirà un secondo verso fine anno.

Sorgenia conferma Bebe Vio testimonial fino al 2020: il commento dell'AD di Sorgenia Gianfilippo Mancini sulla partnership con la campionessa paralimpica

Come sottolineato dall'Ad di Sorgenia Gianfilippo Mancini: ''alla base di questo accordo c'è una comunanza di valori con Bebe Vio, una visione comune sintetizzata nel claim della prima campagna ‘Non conta quanto è difficile la sfida, conta l'’energia che ci metti’. Crediamo che una società come Sorgenia, che ha superato anni difficili e ora affronta più forte che mai le sfide di domani, abbia il dovere e il diritto di affermare la propria visione del mondo. Bebe ci affiancherà in questa nuova ed emozionante avventura, perché abbiamo ancora tanti progetti da realizzare e tante comunicazioni da fare agli italiani sempre con uno spirito fresco, divertente e trasgressivo. Stiamo puntando molto su soluzioni digitali per le famiglie e presto avremo novità anche sul fronte delle imprese sempre attraverso tecnologie digitali".

Sorgenia conferma Bebe Vio testimonial fino al 2020: le parole della campionessa paralimpica sul rinnovo della collaborazione

Bebe Vio si è dichiarata orgogliosa di rappresentare un'azienda come Sorgenia, rientrando tra quelle "poche ma buone realtà che ho deciso di affiancare anche per via del loro impegno a sostegno della nostra Associazione '' Art4sport ''. E con Sorgenia stiamo facendo grandi progetti, tra cui il Giochi senza barriere".

Sorgenia conferma Bebe Vio testimonial fino al 2020: l'investimento nella ''brand reputation'' secondo il Direttore Marketing di Sorgenia Simone Lo Nostro

"Grazie a Bebe Vio, la nostra brand reputation in una scala da zero a dieci è già arrivata a 7,5 secondo quanto rilevato dai più autorevoli indicatori disponibili sul mercato. Con il nuovo flusso di comunicazione del 2018 puntiamo almeno al 9, perché ne abbiamo le potenzialità" ha dichiarato Simone Lo Nostro, marketing & ICT director Sorgenia.

Sorgenia conferma Bebe Vio testimonial fino al 2020: i dettagli della pianificazione media e degli investimenti in comunicazione previsti nei prossimi anni

Gli investimenti in pianificazione media quest'anno saranno dello stesso ordine di grandezza di quelli del 2017, in cui solo la pianificazione televisiva aveva interessato un budget di circa 3 milioni di euro. Sono stati invece oltre 6 i milioni investiti dall'azienda complessivamente in comunicazione e marketing. E altrettanti sono stati messi a budget per quest'anno. La tv interesserà una pianificazione mirata su canali e programmi affini a un target socio-demografico evoluto. Bebe sarà inoltre presente in modo organico sulle digital e social properties aziendali, spazi dove viene coltivato il dialogo con i clienti e le persone interessate a Sorgenia e ai suoi valori. Sorgenia proseguirà poi con l'’attuale pianificazione web: una presenza always-on, basata su una profilazione mirata, tesa a spiegare i vantaggi dell’'offerta Next Energy e a guidare in modo consapevole sempre più digital people verso la piattaforma di sottoscrizione. LGS SportLab, agenzia specializzata nella gestione dei diritti di immagine, del marketing e della comunicazione in ambito sportivo, curerà la relazione dell'’atleta con l'’azienda. Confermate anche per il 2018 le collaborazioni con RED, sul fronte creativo, e Alkemy, per quanto riguarda il digitale. La pianificazione è a cura di TMM Media. In ambito digital Sorgenia collabora anche con molte realtà che di volta in volta vengono ingaggiate grazie a singoli progetti particolarmente promettenti in termini di risultati e proposti spontaneamente dalle stesse all'azienda.