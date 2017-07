Sportdance: numeri da record per la kermesse riminense

SPORTDANCE, il più grande festival della danza sportiva al mondo, voluto da FIDS, IEG, Italian Exhibition Group e Comune di Rimini accende i riflettori sul movimento danza, che per iscritti consta del numero più alto di atleti rispetto a qualunque altro sport in Italia.



Quella per la danza sportiva è davvero una passione. A confermarlo arrivano anche i dati dell’Istat. In uno studio 2006 infatti si evince che solo un italiano su 4 pratica abitualmente sport, ma, a sorpresa, il primo sport nazionale non è più il calcio, come si potrebbe pensare, bensì la danza sportiva, assieme alla ginnastica, seguite dalle altre discipline del corpo libero, aerobica, fitness, pilates.



Lo dimostrano i dati di SPORTDANCE. La Fids, Federazione Italiana Danza Sportiva fino al 23 luglio porterà a Rimini i campioni italiani di tutte le discipline della danza sportiva, che gareggiano nei Campionati italiani di categoria e assoluti. Saranno 26 mila gli atleti, con un trend di crescita in continuo aumento, più 4% rispetto al 2016. 36 mila – considerando che ogni tesserato può partecipare a più gare – quelli che nelle diverse discipline balleranno nei 15 giorni di fiera. Tradotto in numeri significa che saranno 75 i giorni-padiglione, visto che per due settimane e tre fine settimana, dal 9 al 23 luglio, appunto, sono impegnati 5 padiglioni nel quartiere fieristico di Rimini, su 50 mila metri quadrati complessivi.



Solo in Emilia-Romagna gli appassioni sono in crescita e si moltiplicano le scuole. A Rimini ha sede l’associazione Rimini Dance Company, che riunisce scuole e appassionati di danza e che firma lo spettacolo messo in scena per il decennale della manifestazione, in città, nella Kennedy Cake lunedì sera.



Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Lazio sono le regioni nelle quali la passione per la danza è più forte, seguite dalle altre. Fra le discipline che attirano più iscritti ci sono le danze caraibiche e latine. Per le sonorità latine infatti è un periodo d’oro, con un boom di iscritti.



UN MONDO DA SOGNO IN MOSTRA CON DANCE EXPO



Nell'area Dance Expo (allestita nella Hall centrale), la vetrina commerciale delle aziende interessate al mercato della danza sportiva. In mostra abiti sfavillanti, calzature preziose, make up e bigiotteria da dive, accessori per acconciature da favola. Sono oltre 45 le aziende presenti, per 1500 metri quadrati di esposizione commerciale.



IL PROGRAMMA COMPLETO è scaricabile a questo indirizzo: www.riminisportdance.it/programma/programma

Info: www.riminisportdance.it; www.federdanza.it