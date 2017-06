Temporali estivi: nuovi trattamenti per mantenere la visibilità dal parabrezza

Una corretta visibilità in auto non può e non deve mai essere trascurata, neanche d’estate. Carglass, leader nella sostituzione e riparazione dei vetri auto, ha introdotto in 50 dei suoi centri di assistenza, il nuovo trattamento Rain Repellent. Una speciale procedura che, attraverso l’applicazione di un prodotto realizzato con le più avanzate nanotecnologie, crea un film a bassissima aderenza che fa scivolare via l’acqua più velocemente, riducendo anche l’adesione di sporco, polvere, detriti e insetti.

Temporali e grandinate estive si manifestano di solito con un’intensità particolarmente elevata con le alte temperature e, proprio a causa della loro violenza, rischiano di compromettere la visibilità sulla strada e di conseguenza, la sicurezza di chi viaggia in auto. Il trattamento anti-pioggia porta un triplice beneficio a chi si appresta ad affrontare viaggi in auto: migliora la visibilità di oltre il 30%, particolarmente utile in condizioni di pioggia forte e nelle ore notturne, attenuando il fastidioso riflesso dei fari dei veicoli che viaggiano in direzione opposta; contribuisce a mantenere il vetro pulito, riducendo notevolmente l’accumulo di insetti e detriti, oltre a sabbia e salsedine tipiche delle località estive; aumenta l’efficacia delle spazzole tergicristallo, riducendone la frequenza di utilizzo e prolungandone la durata.

La sicurezza in auto è da sempre una priorità per Carglass che, anche per questa estate, lavora per la sicurezza degli automobilisti, mettendo a disposizione un servizio in più per prendersi cura della propria auto prima di una partenza. Il check up ideale pre-vacanza, oltre a pneumatici, freni e luci, prevede un controllo dell’integrità del parabrezza, la sostituzione delle spazzole tergicristalli usurate e da oggi, anche il trattamento anti-pioggia.