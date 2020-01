Tessuti ecofriendly, Angelo Carillo&C. protagonista al Firenze Home Texstyle

Azienda leader nel settore tessile casa, la Angelo Carillo&C. parte dall’Italia per mettere in vetrina in anteprima le novità 2020-2021 dei suoi brand a livello internazionale: Reevèr, Riviera e Linea Oro. L’occasione è data dalla seconda edizione di Firenze Home Texstyle (1-3 febbraio), la più importante fiera di biancheria per la casa, tessile per l’arredamento e la nautica in Italia.

Ogni collezione è un mondo affascinante, dove stili e colori si intrecciano. Raso, velluto, ecopelliccia e broccato ne esaltano il valore, in un mix di moda e design, con un occhio all’ambiente.

Questo mood, per il brand Reevèr, si esprime nei tendaggi biologici, nati da coltivazioni 100% bio, che rispettano gli standard più esigenti di salute, sicurezza e sostenibilità ambientale. I nuovi tessuti in cotone organico sono coltivati senza l’uso di pesticidi e sostanze chimiche, con tecnologie produttive che riducono l’utilizzo di acqua e le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera. La collezione trova ispirazione nel ritorno dell’Art Nouveau, nel fascino della vegetazione, selvaggia e misteriosa, nelle geometrie che si contrappongono come specchi riflessi. Tessuti e tendaggi preziosi che esaltano ogni stile di arredamento, personalizzando ogni ambiente della casa e rendendolo armonico ed equilibrato, in chiave eco-chic.

Anche per la collezione Riviera è chiaro il rimando all’arte, l’art Decò in questo caso, ispirata al Giappone e alla natura, fatta di foliage e fiori delicati, un tocco esotico reso unico dal mix con stampe animalier, camouflage e geometriche. Lo stile country, autentico must di stagione, si esprime con stampe tartan ed effetto lana che lo rendono materico e caldo. All’interno della collezione presente anche la nuova capsule Reload, composta da tovaglie e accessori per la cucina realizzata interamente con tessuti ricavati da plastica riutilizzata.

La continua ricerca e lo sviluppo di prodotti dallo stile originale e tessuti innovativi hanno portato alla realizzazione, anche per Linea Oro, di una collezione ecosostenibile, composta al 100% da tessuti ricavati da bottiglie di plastica riciclate. Una scelta ecofriendly che si combina con lo stile assolutamente unico della collezione, realizzata con tessuti che si mixano per creare spazi rilassanti. Dalla scelta dei colori, a quella dei tessuti soft touch, anche a metro, l’intera proposta esalta il concetto di confort assoluto, in grado di dare agli ambienti della casa una nota delicata e femminile.