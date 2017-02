TIM data room per #Sanremo2017: Mika il più twittato, seguito da Michele Bravi

Per TIM data room Mika è stato il più twittato della terza serata di Sanremo 2017.

TIM data room per #Sanremo2017: il più twittato è Mika

TIM data room ha registrato i tweet della terza giornata del Festival di Sanremo 2017: sono stati pubblicati 382,3 mila tweet con l’hashtag #Sanremo2017, il 16,8% in meno rispetto al giorno precedente. Durante l’appuntamento televisivo sono stati pubblicati 303,6 mila tweet con l’#Sanremo2017, il 79,4% dei tweet della giornata con lo stesso hashtag. Il cantante più twittato tra i Campioni è stato Michele Bravi, con 12.327 tra mention e retweet, a seguire Lodovica Comello con 11.505 e Ermal Meta con 7.087. Il cantante più twittato tra le Nuove Proposte di questa puntata è stato Lele, con 4.737 tra mention e retweet. Tra le cover, “Le mille bolle blu” è il titolo più menzionato su Twitter durante la puntata, con 9.600 tweet.

TIM data room: Mika raggiunge 13487 tra mention e retweet

L’ospite più twittato è stato Mika, con 13.487 tra mention e retweet. Il suo profilo Twitter ha raccolto l’82% di tutti i retweet e le mention fatti agli account degli ospiti. Durante la terza puntata del Festival di Sanremo 2017 44.140 utenti unici Twitter hanno usato l’hashtag #Sanremo2017. L’orario durante il quale sono stati pubblicati più tweet con #Sanremo2017 è stato tra le 21:45 e le 21:46 con ben 2.250 tweet in un minuto, tra l’esibizione di Lodovica Comello e l’inizio di quella di Al Bano. Continua il successo dello spot Tim cantato da Mina, con il ballerino Just Some Motion: quello della terza serata si può rivedere qui.