TIM Data Room per #Sanremo2017: picco di tweet con la performance di Gabbani

Per la TIM Data Room al Festival di Sanremo 2017 più tweet durante l'esibizione di Gabbani

TIM Data Room per #Sanremo2017: in occasione della quarta serata il picco dei tweet arriva durante la performance di Francesco Gabbani. La unit di TIM che analizza i dati digital provenienti dalla Rete, in occasione delle serate sanremesi monitora ed evidenzia i trend legati agli argomenti delle puntate, agli ospiti e ai conduttori, nonché le opinioni espresse dalla Rete sulla kermesse. Nella quarta giornata del Festival di Sanremo sono stati pubblicati 362,6 mila tweet con l'hashtag #Sanremo2017, il 5,2% in meno rispetto al giorno precedente. Durante il quarto appuntamento televisivo sono stati pubblicati 289,6 mila tweet con #Sanremo2017, il 79,9% dei tweet totali pubblicati durante la giornata con lo stesso hashtag.

TIM Data Room al Festival di Sanremo 2017: il big più twittato è Michele Bravi

Il cantante più twittato tra i Campioni è stato Michele Bravi, con 24.066 tra mention e retweet, a seguire Lodovica Comello con 12.838 e Alessio Bernabei. Il cantante più twittato tra le Nuove Proposte è stato Lele, con 12.222 tra mention e retweet. L'ospite più twittato è stata Virginia Raffele, con 2.262 tra mention e retweet, seguita da Antonella Clerici con 1.787. Durante la quarta puntata del Festival 40.118 utenti unici Twitter hanno usato l'hashtag #Sanremo2017. L'orario durante il quale sono stati pubblicati più tweet su #Sanremo2017 è stato tra le 23:35 e le 23:36 con 2.405 tweet in un minuto, mentre Francesco Gabbani terminava la sua performance. Chi volesse rivedere il quarto spot musical TIM cantato da Mina e danzato da bravissimi ballerini capeggiati da Just Some Motion, lo può trovare qui.