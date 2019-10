Tornano gli Anni Cinquanta con Original Vintage di Mepra, icona del design

È possibile fare un vero e proprio “tuffo nel passato” semplicemente riprendendo le linee e le forme che andavano di moda a tavola in un determinato periodo? Evidentemente sì, visto che Mepra, azienda bresciana icona del design italiano che da oltre 70 anni produce posate e articoli in acciaio, ha scelto di rilanciare la gamma che ha fatto furore negli anni del “boom economico”. Fa così dunque capolino, nell’ampio ventaglio di cataloghi di Mepra e con forte richiamo agli anni Cinquanta, Original Vintage.

Una rievocazione in grande stile fin dalla presentazione: il catalogo attuale della linea riprende infatti il materiale di comunicazione prodotto nel primo decennio del dopoguerra. Già dalla copertina è curioso osservare che il logo “Mepra” è capeggiato da un elefante (oggi scomparso), che voleva sottolineare la resistenza e la durata nel tempo garantite dall'acciaio. All’interno sono invece state riproposte, oltre agli scatti delle singole referenze, delle ricette originali spiegate con l’intento di valorizzare gli strumenti della tavola prodotti dall’azienda che nel 2018 ha ricevuto l'Award Product per il design.

Si passa così da servizi completi di posate (senza tralasciare il “coltello per il formaggio tenero” o il “cucchiaino per bibita”) alle classiche antipastiere, dai sottobicchieri ai grandi vassoi di portata, dai secchielli per il ghiaccio alle caraffe. Tutto rigorosamente in acciaio inossidabile 18/10.