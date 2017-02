Trenitalia, Frecciarossa è il treno ufficiale della PosteMobile Final Eight

Trenitalia, con Frecciarossa viaggio scontato del 30% per e da Rimini per le PosteMobile Final Eight di basket.

Trenitalia propone uno sconto del 30% sui Frecciarossa da e per Rimini in occasione della PosteMobile Final Eight che si disputerà dal 16 al 19 febbraio alla Fiera di Rimini, dedicata agli appassionati di basket. Un'agevolazione per chi vorrà assistere alle partite delle prime otto squadre del Campionato di Serie A. È quanto previsto dall’offerta “Speciale Eventi”, acquistabile esclusivamente sul sito internet di Trenitalia e frutto dell’accordo siglato fra la società di trasporto del Gruppo FS Italiane e la Lega Basket Serie A. La promozione è valida sul prezzo Base per le partenze dal 14 al 19 febbraio per Rimini in Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, e per i viaggi di ritorno dal 16 al 20 febbraio.

Trenitalia, ecco come ottenere lo sconto del 30% sui Frecciarossa per Rimini in occasione del PosteMobile Final Eight

Aderire all’offerta è semplice: occorre essere titolari di un biglietto delle partite PosteMobile Final Eight, selezionare il viaggio “Andata e ritorno” per Rimini, scegliere il treno di andata, selezionare “vedi altre offerte” e scegliere “Speciale Eventi”. Sarà poi necessario inserire il codice prenotazione BASKETITALIA nello spazio “Codice Accordo” e confermare l’operazione. Le medesime operazioni dovranno essere effettuate per il viaggio di ritorno. E’ necessario ricordarsi di presentare a bordo treno, quando richiesto dal personale di controlleria, il biglietto della partita. Lo sconto non può essere applicato per i soli viaggi di andata o per i soli viaggi di ritorno. Sono esclusi dall’offerta “Speciale Eventi” i livelli di servizio Executive e Salottino Business. Informazioni e modalità per aderire all’offerta sono disponibili anche su trenitalia.com.