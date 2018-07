Triboo investe su Cina e Russia: acquisito il 51% di East Media

Triboo S.p.A., attiva nel settore dell’E-commerce e dell’Advertising Digitale, quotata sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), comunica di aver finalizzato, tramite la controllata Triboo Digitale S.r.l., l’acquisizione di una quota di partecipazione pari al 51% del capitale sociale di East Media s.r.l. (“East Media”), azienda italiana specializzata nel digital marketing in Cina, Corea del Sud e Russia.

La restante partecipazione pari al 49% del capitale sociale di East Media è rimasta di titolarità dei soci fondatori. Nell’ambito degli accordi relativi all’operazione è previsto che i soci continuino a gestire la società. Sono inoltre previste opzioni put e call esercitabili dopo l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

East Media ha realizzato nell’esercizio 2017 ricavi per 407 migliaia di euro in crescita del 70% rispetto ai ricavi dell’esercizio 2016 ed è riuscita negli anni ad affermarsi sul mercato come partner unico in grado di aiutare le aziende italiane a digitalizzarsi in Cina, Corea del Sud e Russia. I servizi attualmente erogati da East Media si basano su una competenza riconosciuta nell’interpretare lo scenario locale, disegnare strategie di marketing e comunicazione sempre più mirate e gestire le piattaforme di riferimento, facendo leva su un team multietnico di professionisti e sulla creazione di contenuti efficaci in base alle diverse culture locali.

Si tratta di caratteristiche particolarmente in linea con la strategia che ha contraddistinto finora il percorso di internazionalizzazione di Triboo.

Nello specifico, l’operazione permette a Triboo di ampliare il ventaglio dei mercati in cui la società è operativa con i propri servizi digitali ed e-commerce – integrando Russia e Corea del Sud – e rappresenta il tassello più recente di una serie di iniziative che hanno visto il Gruppo posizionarsi in maniera distintiva come digital-factory anche a livello internazionale.

Iniziative strategiche che vanno dalla costituzione di Triboo Shanghai Ltd – società cinese del Gruppo che accompagna le aziende italiane nello sviluppo del business in Cina tramite l’e-commerce – alla partnership in esclusiva con Spartoo, passando per l’ottenimento della certificazione ufficiale di Alibaba come unico “Tmall Partner” italiano con sede cinese.

East Media porta, inoltre, in dote un ampio ventaglio di servizi a valore aggiunto che andranno a potenziare ulteriormente l’attuale offerta di Triboo Shanghai Ltd, nata come partner unico per supportare le aziende attraverso la consulenza strategica per l’ingresso sul mercato cinese, l’affiancamento nelle pratiche legali e amministrative richieste dal Paese, la gestione diretta della vendita online attraverso marketplace quali Tmall, JD, Kaola, Yohood, VIP, Secoo e tutte le attività retail, di logistica e customer care.