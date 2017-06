Natuzzi Italia lancia World of Harmony, contest dedicato al mondo dell’armonia in occasione del Photo Vogue Festival.

Natuzzi Italia e Vogue Italia lanciano il contest World of Harmony che celebra l’armonia



Natuzzi Italia lancia un contest dedicato al mondo dell’armonia in occasione del Photo Vogue Festival, organizzato da Vogue Italia dal 15 al 19 novembre 2017 per celebrare il talento, la creatività e soprattutto la fotografia. Un invito ad interpretare il concetto di World of harmony attraverso le immagini. Il concorso premia le 30 migliori Instaphoto caricate con l’hashtag #worldofharmony. Un mondo di armonia, la stessa che da sempre ispira ogni progetto firmato Natuzzi Italia. Infatti, le collezioni del brand pugliese traggono linfa creativa dalla cultura e dalla bellezza italiane, diventano il linguaggio perfetto per raccontare il proprio dna, e per trasferire questi valori nelle case di chi le sceglie. Eleganza e perfezione, che diventano uno stile di vita e che uniscono il mondo Natuzzi Italia e Vogue Italia.

World of Harmony: il contest Natuzzi Italia e Vogue Italia celebra l’armonia. L' hashtag #worldofharmony





Il contest è dunque un invito e uno sprone a celebrare l’ottimismo e l’inclinazione alla felicità. Un luogo ideale dove condividere esperienze di armonia. L’armonia è dappertutto, può essere una luce, una strada, un colore. Ma anche un tocco o una forma che parla. La si può ritrovare in un oggetto, in una casa, nella natura incontaminata. Ognuno è chiamato ad esprimere la sua personalissima visione dell’armonia che crea e condivide con il resto del mondo, ispirando gli altri. A partire da oggi e fino a settembre verranno selezionate dalla redazione di "Vogue Italia" le 30 migliori fotografie caricate su Instagram con l’hashtag #worldofharmony e mention a @vogueitalia e @natuzzi. Le immagini individuate attraverso lo scouting saranno esposte al Photo Vogue Festival e, tra queste, le più belle verranno trasformate in card da distribuire durante la rassegna internazionale e nei punti vendita Natuzzi Italia. Inoltre, tre fortunati fotografi avranno la possibilità di realizzare uno shooting fotografico con protagonista il mondo Natuzzi Italia.