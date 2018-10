3M Salute: l'innovazione tecnologica nel medicale-ospedaliero e nell'oral care. Intervista a Patrizio Galletta, Country Business Leader Salute di 3M Italia

Una delle parti più importanti dell'attività di 3M, in Italia e nel mondo, è quella legata alla Salute. Patrizio Galletta, Country Business Leader Salute di 3M Italia, racconta a Affari Italiani le diverse attività nelle quali si coniuga il settore Salute. “Il concetto di innovazione tecnologica fa parte della cultura 3M in tutti gli ambiti, inclusa la salute. Il business salute è uno dei 5 settori in cui opera 3M nel mondo, la seconda area di interesse fuori degli Stati Uniti in termini di investimenti. Il business italiano vale 100 milioni di dollari per l’area europea, e rappresenta il 23% del totale delle vendite di 3M nel Paese. Due sono i grandi cluster. Il primo è quello oral care: dentale e ortodonzia. Il secondo è il grande cluster medicale-ospedaliero, che riguarda un'importante numero di prodotti di consumo e di software. Nell'oral care l’odontoiatria offre soluzioni sia per la conservativa che per la cura e la prevenzione con trademarks conosciuti nel settore. L'ortodonzia si occupa di correggere la masticazione, con apparecchi vestibolari - oggi il classico apparecchio è totalmente trasparente - oppure linguali, all'interno del palato, non visibili e che richiedono alte capacità applicative”.

3M Salute: l'innovazione tecnologica nel medicale-ospedaliero e nell'oral care. L'ambito ospedaliero

Ancora Galletta: “In ambito ospedaliero 3M propone diverse linee di prodotti che si dividono in grandi categorie, accomunate dal tema della prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza. Soluzioni che migliorano la performance e gli esiti lungo tutto il percorso: che si tratti di interventi chirurgici in regime di ordinario, in day hospital, di procedure ambulatoriali o di assistenza domiciliare. Utilizzati nei processi di sterilizzazione, o per il reprocessing in endoscopia, in sala operatoria, nei reparti e in ambulatorio; sono prevalentemente prodotti consumabili tra cui: mascherine, elettrodi, teli monouso in tessuto-non-tessuto, camici, telini chirurgici da incisione; prodotti che migliorano processi fondamentali in chirurgia come tricotomia e normotermia, ad esempio, e così facendo migliorano gli esiti: minor rischio infettivo, minor tempo di recupero post-operatorio e quindi minor permanenza in ospedale. Un’altra area importante è infatti quella della normotermia, ovvero il mantenimento della temperatura corporea prima, durante e dopo gli interventi. Usciti dalla sala operatoria, al risveglio viene spesso riscontrata una sensazione di freddo traumatico. 3M, con la più ampia gamma di copertine ad aria forzata del mercato, offre un sistema che non solo tiene caldo in modo uniforme e sicuro, ma permette di monitorare in maniera assolutamente semplice e non invasiva la temperature corporea centrale, affinché non scenda sotto il livello scientificamente correlato alla condizione in cui la possibilità di infezione aumenta”.

3M Salute: l'innovazione tecnologica nel medicale-ospedaliero e nell'oral care. Le medicazioni

“All'interno della parte medicale c'è poi la grande famiglia delle medicazioni: dal cerotto semplice al sistema completo – prosegue il Country Business Leader Salute di 3M Italia -. Ad esempio, in terapia intensiva o in oncologia dove grazie alle linee complete Tegaderm™ e Curos™ possiamo garantire un miglior fissaggio, aiutare a gestire le porte di accesso venoso e prevenire le infezioni correlate a catetere, lasciando la completa visibilità sotto la medicazione e semplificando la gestione di pazienti particolarmente fragili e bisognosi di cure. Altre serie di prodotti riguardano i sistemi di bendaggio, che assicurano comfort e oltre che efficacia, i famosi stetoscopi Littmann™, e soluzioni rapide per la sicurezza alimentare. Nelle strutture ospedaliere pubbliche e private l'aspetto economico-gestionale è sempre più importante e, con il software 360 HIS™ Health Information Systems, 3M offre la possibilità di analizzare in modo critico la mole di dati generati dall'ingresso all’uscita del paziente dall’ospedale. Questo permette a chi si occupa di economia sanitaria di fare valutazioni per capire quali tipi di malattie sono più frequenti, in quali zone destinare spese e budget, come stanno evolvendo le buone pratiche”.

3M Salute: l'innovazione tecnologica nel medicale-ospedaliero e nell'oral care. L'analytics della sanità 360 HIS™

“A parità di costi può essere garantita la stessa qualità di servizi, sapendo che la popolazione sta diventando mediamente più anziana, è fondamentale considerare soluzioni che tengano conto dell'economicità. In altri casi, grazie alla possibilità di gestire in modo semplice grandi quantità di dati complessi, per esempio, un prodotto di costo superiore può risultare conveniente rispetto ad un altro, a fronte di vantaggi dimostrati e misurati. La permanenza in ospedale costa 600 euro al giorno, se si evita anche solo una giornata con un trattamento migliore, si risparmia. Se è necessario ripetere un'operazione, questa non è rimborsata dalla Regione ma, sulla base dei dati statistici, si può capire se la spesa è indirizzata nel modo giusto. Lo stesso si può dire riguardo alle infezioni ospedaliere che non sembra esistano, semplicemente non vengono tracciate ed il dato non è disponibile. L'analytics della sanità 360 HIS™, permette di intervenire sui processi ed aiuta a gestire i dati in modo mirato; inoltre a fronte di un fenomeno che si vuole mettere sotto controllo offriamo una consulenza quasi sartoriale. Anche questa è una soluzione resa possibile dalla scienza e dagli investimenti in innovazione di 3M” conclude Galletta.