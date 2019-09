5G: Iliad firma accordo strategico con Nokia

Iliad ha concluso un accordo strategico con Nokia, per lo sviluppo della sua rete 5G in Italia. Nokia, già partner di Iliad per lo sviluppo della rete mobile 3G/4G, accompagnerà il gruppo anche nello sviluppo della rete 5G. ​Iliad - informa una nota - sta sviluppando una rete mobile di ultima generazione su tutto il territorio italiano con l’obiettivo di offrire ai suoi utenti la migliore esperienza mobile.

"Scegliendo Nokia - si legge in una nota - il gruppo ha puntato sulla tecnologia europea e sull'indipendenza strategica. Iliad sta sviluppando una rete mobile di ultima generazione su tutto il territorio italiano con l'obiettivo di offrire ai suoi utenti la migliore esperienza mobile".