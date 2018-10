A Human Touch in AI: al via il programma di incubazione ai WorkLab 2.0

Il Milano LUISS Hub ha ospitato il lancio della seconda edizione di AI WorkLab 2.0, il programma di incubazione sull’Intelligenza Artificiale promosso da LVenture Group in partnership con American Express, Cerved, growITup, Invitalia, Sanofi e Sara Assicurazioni.

AI WorkLab 2.0 si propone di individuare start-up ad alto contenuto tecnologico nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e a svilupparle in sinergia con i partner come nuove soluzioni per il mercato. Il programma consentirà alle aziende partner di scoprire e coltivare nuovi talenti, e ai partecipanti di apprendere da un confronto diretto con manager ed esperti per validare il proprio talento.

Il tema di questa edizione è A human touch in AI, incentrato sull’impatto sul futuro dell’Intelligenza Artificiale e sulla centralità del fattore umano e delle competenze necessarie per usufruire al meglio di questa nuova tecnologia.

Le iscrizioni per partecipare ad AI WorkLab 2.0 saranno aperte sino al 10 dicembre: i team selezionati riceveranno un grant di 2.500 euro (equity free) e accederanno a un percorso di 3 mesi che si svolgerà presso l’Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs, a partire dal mese di gennaio 2019.

L’edizione precedente di AI WorkLab ha ricevuto oltre duecento candidature finalizzate, tra team e talenti. Sono stati selezionati dieci progetti, di cui nove hanno realizzato un MVP durante il programma, poi presentato al Gran Finale. Due startup hanno ottenuto un successivo round di investimento mentre una startup è stata selezionata per il programma di accelerazione di LUISS EnLabs. È stato inoltre sviluppato un PoC con un’azienda partner, tutt’ora in corso.

“L’Intelligenza Artificiale sta cambiando il mondo, non solo della produzione, ma anche della vita di tutti i giorni. È una tecnologia che garantisce un tremendo vantaggio competitivo a chi, per primo, riesce ad assicurarsela.” Ha dichiarato Augusto Coppola, Managing Director di LUISS EnLabs. “Favorire la nascita di aziende in questo ambito è dunque non solo una necessità per le società che investono in innovazione, come LVenture Group, ma per l’intero ecosistema italiano. AI WorkLab è il tentativo di offrire un contributo importante in questa direzione e, alla luce dei risultati della precedente edizione, è un tentativo ben riuscito”.