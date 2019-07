Accenture ha un nuovo Ceo: nominata Julie Sweet

Julie Sweet è il nuovo Amministratore Delegato di Accenture. David Rowland, attualmente A.D. ad interim, è stato nominato presidente esecutivo.

Marge Magner, attualmente presidente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione, riprenderà il suo ruolo di Lead Independent Director. Le nuove nomine saranno effettive a partire dal 1° settembre 2019.

Julie Sweet è attualmente Amministratore Delegato di Accenture in Nord America, il più grande mercato geografico dell’azienda, con un fatturato di circa 18 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2018, che serve oltre il 70% delle società Fortune 500.

«Julie è la persona giusta per guidare Accenture nel futuro, data la sua forte padronanza del settore in cui operiamo e la sua comprovata capacità di ottenere risultati nel nostro più grande mercato», ha affermato Rowland. «In Accenture ci troviamo su una traiettoria di crescita positiva e siamo molto ben posizionati per consolidare il nostro forte slancio. Sono davvero felice e orgoglioso di avere Julie al comando dell’azienda e sono entusiasta di lavorare con lei, insieme a tutto il nostro team di senior leadership, per garantire una transizione continua verso la prossima fase di crescita e leadership di mercato di Accenture».

«Sono davvero onorato di guidare la nostra straordinaria azienda in qualità di A.D. di Accenture», ha affermato Sweet. «Non vedo l’ora di continuare a lavorare a stretto contatto con il nostro eccezionale team di senior leader, insieme a David come presidente esecutivo e con l’intero consiglio di amministrazione. Il team di leader e le persone di Accenture rappresentano i migliori talenti del nostro settore. Insieme, coglieremo le prossime fasi di crescita per Accenture rimanendo totalmente concentrati sul servizio ai nostri clienti, creando un valore significativo per i nostri azionisti e fornendo le migliori opportunità di carriera alle nostre persone».