Accenture partner di Expo 2020 Dubai

Dalla sicurezza informatica al servizio clienti, dall'assistenza virtuale alla geolocalizzazione, Expo 2020 Dubai ha siglato una collaborazione con Accenture - una delle maggiori società globali di servizi professionali - per creare un'esperienza digitale unica e rivoluzionaria per i milioni di visitatori attesi a Dubai da tutto il mondo.

In qualità di Digital Services Premier Partner and Systems Integrator, Accenture avrà il compito di rendere il sito della prima Esposizione Universale della regione Medio Oriente, Africa e Asia Meridionale, uno dei luoghi più rapidi, smart e meglio connessi del mondo.

Per realizzare questo obiettivo, Accenture collaborerà con Etisalat Digital, una divisione di Etisalat, società di telecomunicazioni e servizi tecnologici che riveste già il ruolo di Premier Telecommunications and Digital Services Partner di Expo.



Accenture progetterà, costruirà e gestirà soluzioni avanzate di assistenza virtuale, business intelligence e analisi dei dati attraverso applicazioni mobili e tecnologie che favoriranno l'assistenza agli ospiti. L'azienda garantirà inoltre l'integrazione di più di 70 applicazioni Expo e coordinerà la gestione del programma, l'architettura e i test dei vari partner tecnologici di Expo.



Nei prossimi tre anni, Accenture e Etisalat Digital verificheranno le modalità di valorizzazione dell'esperienza di Expo utilizzando i servizi digitali. Questi ultimi potrebbero comprendere, a titolo esemplificativo, l'offerta di un assistente virtuale che possa guidare gli ospiti nella loro visita del sito e / o consentire loro di ordinare il pranzo prima di arrivare al ristorante utilizzando tecnologie intelligenti.



Accenture e Etisalat Digital aiuteranno anche i partecipanti e le società partner a sviluppare soluzioni per analizzare i visitatori dei loro padiglioni e a formare dipendenti e volontari per garantire che questi ultimi abbiano le necessarie competenze e conoscenze per venire incontro alle esigenze dei milioni di visitatori dell'Expo.



"Siamo lieti di avere Accenture quale nostro Partner per i Servizi Digitali" ha dichiarato Sua Eccellenza Reem Al Hashimy, Ministro di Stato per la Cooperazione Internazionale degli EAU e Direttore Generale del Bureau Dubai Expo 2020.

"L'innovazione e la tecnologia sono alla base delle Esposizioni Universali e Accenture è leader mondiale nell'innovazione tecnologica del business e nella trasformazione digitale".

Con la partecipazione prevista di più di 180 paesi e un afflusso di 60.000 visitatori all'ora, il ruolo di Accenture sarà fondamentale per garantire che l'esperienza Expo sia straordinaria per ogni persona.



L'accordo di partnership con Accenture è stato firmato da Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente dell'Alto Comitato di Dubai per l'Expo 2020 e da Gerardo Canta, responsabile Communications, Media & Technology di Accenture per il Medio Oriente, l'Africa, la Russia e la Turchia.



L'esperienza in più di 40 settori industriali in oltre 120 paesi, la potenza della Accenture Innovation Architecture e la presenza dell'Accenture Digital Acceleration Center a Dubai - senza contare la precedente esperienza in Expo Milano nel 2015, dove ha operato in qualità di Global Systems Integration Partner - fa di Accenture il partner ideale Expo 2020 a Dubai.



Le competenze della Società nell'integrazione dei sistemi e nella creazione di soluzioni innovative avranno un ruolo fondamentale per la realizzazione del tema caratterizzante dell'Expo, 'Connecting Minds, Creating the Future'.

"Accenture, Etisalat Digital e Expo 2020 Dubai condividono l'obiettivo di unire le imprese, i sistemi e i popoli di tutto il mondo", dichiara Gerardo Canta - responsabile Communications, Media & Technology di Accenture per il Medio Oriente, l'Africa, la Russia e la Turchia. "Questa nuova partnership rappresenta il nostro impegno comune in questa missione, in linea con il tema di Expo 2020 Dubai. Siamo consapevoli del fatto che Expo 2020 Dubai rappresenti un'opportunità unica, per questo utilizzeremo la nostra esperienza, la nostra rete e le nostre competenze digitali specialistiche per garantire che le infrastrutture dei sistemi di questo importantissimo evento siano le più avanzate possibili."

Expo 2020 Dubai e Accenture hanno già collaborato in passato. A novembre 2016 hanno organizzato l'Accenture Digital Connected Hackathon. La manifestazione ha messo a confronto giovani laureati provenienti da otto città europee e asiatiche, fra cui Dubai, in una sfida durata 24 ore in relazione al tema 'Connect. Collaborate. Create'.



Accenture ha partecipato anche alla GITEX Technology Week 2016 a Dubai, in qualità di Exclusive Digital Transformation Partner (Partner esclusivo per la trasformazione digitale).



Ala luce di questo accordo con Expo 2020 Dubai, Accenture entra nel novero dei grandi marchi globali - quali DP World, Emirates Airlines, Etisalat, SAP e Siemens - che sono diventati partner primari.



Ulteriori partnership sono previste nei mesi a venire.