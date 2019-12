Ascolti Tv: Veronica Gentili batte Lilli Gruber, sabato nero per Otto e mezzo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 7 dicembre 2019, in access prime time, vedono Stasera Italia Weekend condotto da Veronica Gentili su Rete4 battere nuovamente - questa volta nettamente - Otto e mezzo presentato da Lilli Gruber su La7.

Nello specifico, Stasera Italia Weekend ha conquistato 1.160.000 telespettatori con il 5.3%, nella prima parte e 1.019.000 telespettatori con il 4.5% nella seconda, quando invece su La7 Otto e Mezzo si è fermato a 776.000 spettatori (3.5%).

Mentre prosegue una stagione altalenante relativa agli ascolti di Otto e mezzo, continuano le gratificazioni per la Gentili che, durante la bella stagione, ha fatto boom di ascolti con Stasera Italia Estate e la sua copertura della crisi di Governo, dando parecchio filo da torcere a In Onda Estate condotto da Luca Telese e David Parenzo. E ora il successo le arride anche nei fine settimana invernali. Promozioni professionali in vista per la brava Veronica? Attendiamo sviluppi.