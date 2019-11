Adrian, tornano i cartoon di Celentano. Zalone e Bonolis per evitare il flop

Super promozione per Adriano Celentano da parte di Mediaset, come scrive ItaliaOggi infatti torna il cartoon 'Adrian' che sarà la mera appendice di uno show imperniato e condotto dal cantante. Molti ospiti e nessuna premura per le spese. Domani sera subito un colpo grosso con Checco Zalone che si misurerà in un duetto con lo stesso Celentano. Lo stesso Celentano ha scelto la Toffanin e il suo programma Verissimo per annunciare il ritorno in tv dopo l'anno scorso. Anche Paolo Bonolis, in attesa di impiego (si fa per dire), si dà alle ospitate e sarà in studio con Celentano in un esilarante sketch.