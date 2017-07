Ads, nuovo regolamento e copie digitali multiple: la decisione del Sole 24 Ore

Come annunciato lo scorso febbraio da ADS, nel mese di luglio 2017 verranno rilasciate le diffusioni dei quotidiani relative al mese di maggio 2017 stilate per la prima volta secondo il nuovo regolamento che torna ad inserire con dei nuovi criteri il dato delle copie multiple digitali che era stato sospeso da ADS a partire da maggio 2016 (l’ultima rilevazione con copie digitali multiple risale ad aprile 2016).

Il nuovo regolamento introduce per la certificazione delle copie digitali l’adoption, ossia la prova che la copia digitale sia stata utilizzata almeno una volta da un reale utente.

“Per non violare il nuovo regolamento di ADS – ha dichiarato oggi il Direttore Generale Commerciale del Gruppo 24 ORE Massimo Colombo – senza alcuna polemica o altro, al momento ci asteniamo dal dichiarare il nostro dato relativo alle copie digitali multiple. Nel caso del Sole 24 Ore i grandi clienti a cui vendiamo le copie multiple sono per lo più istituti bancari e abbiamo riscontrato molte difficoltà e tempi lunghi per ottenere il dato relativo all’utente finale sia per motivi di privacy sia per motivi tecnici relativi alla rilevazione dell’utente finale”.

Aggiunge Colombo: “Le nostre copie digitali multiple, se fossero certificabili secondo il vecchio regolamento ora sarebbero 60.000 (prova del reale acquisto). Con il nuovo regolamento che prevede anche l’adoption, il meccanismo si è rivelato più complesso di quanto si potesse immaginare e quindi non ci mette in condizione di poterli dichiarare. Per questo ci autosospendiamo dalla dichiarazione. Nel frattempo continuiamo a lavorare con i clienti perché ci aiutino in questa rilevazione ma non si tratta di un processo semplice ed automatico”.

Il Direttore Generale del Gruppo 24 ORE ha fatto il punto anche sul Sistema Sole: “Un sistema che vanta unatotal audience di quasi 3 milioni gli individui raggiunti giornalmente da quotidiano, radio e sito web del Gruppo 24 ORE, più di 15 milioni nel mese con una bassissima percentuale di sovrapposizione tra i diversi mezzi (pari al 9%). A questi vanno aggiunti oltre 100.000 professionisti e aziende abbonati attivi a prodotti e servizi professionali (banche dati e riviste), oltre 180.000 professionisti iscritti alle newsletter di prodotto e i 240.000 avvocati italiani iscritti alla Cassa Forense che, grazie al bando di gara appena vinto dal Sole 24 Ore, possono accedere ad una Banca dati giuridica realizzata ad hoc sulle loro esigenze.”