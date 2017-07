Diffusione, Ads pubblica solo i dati dei mensili di aprile

Ads, società che certifica la diffusione della stampa, pubblica solo i dati dei mensili di aprile. Il 20 luglio arriveranno le diffusioni di quotidiani, settimanali e mensili a maggio.



In una nota, come spiega primaonline, la società ha segnalato che il 20 luglio 2017 saranno disponibili i nuovi dati mensili stimati relativi al mese di maggio 2017 per tutte le testate (quotidiani, settimanali e mensili), sottolineando che l’anticipazione di oggi costituisce “un’eccezione una tantum, per rendere omogenea la pubblicazione dei dati a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Ads edizioni digitali approvato il 3 febbraio scorso”.



Il 7 agosto 2017 saranno disponibili poi i dati mensili stimati relativi al mese di giugno 2017 per le testate a periodicità quotidiana e settimanale.



Nel mese di settembre, invece, saranno disponibili i nuovi dati mensili stimati relativi al mese di giugno 2017 per le testate a periodicità mensile e i nuovi dati mensili stimati relativi al mese di luglio 2017 per le testate a periodicità quotidiana e settimanale.

