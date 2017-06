Affaritaliani.it su Radio 24 giovedì 29 giugno

Il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, giovedì 29 giugno dalle ore 6,30 alle ore 7 è su Radio 24, ospite di Alessandro Milan per commentare le prime pagine e i fatti dell'attualità, della politica e dell'economia italiana e internazionale.



Angelo Maria Perrino presenta su Radio 24 anche VotaOggi.it, nuovo nato in casa Affaritaliani.it: piazza virtuale dove gli italiani possono esprimere e dunque far conoscere in tempo reale e con un semplice clic ai politici, agli amministratori, agli studiosi, all'opinione pubblica la loro visione e il loro indice di gradimento sui temi politici caldi e d'attualità.