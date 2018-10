agenda digitale: luca attias nuovo commissario straordinario

E' Luca Attias il nuovo commissario straordinario per l'Attuazione dell'agenda digitale. Romano, trasteverino, laureato in ingegneria elettronica, e' attualmente in aspettativa dalla Corte dei conti dove, prima di unirsi al Team, era a capo della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. Il suo mandato scade il 15 settembre 2019. A lui anche i saluti e gli auguri del suo predecessore Diego Piacentini.

"Nel segno della continuita' e senza colore politico: @teamdigitaleIT prosegue il lavoro sotto la guida del mio successore e nuovo Commissario Straordinario nominato da @Palazzo_Chigi. Luca #Attias viene dalla Pa e l'ho fortemente apprezzato in questi 2 anni", scrive su Twitter.

- "Mi sono impegnato in tutti i modi possibili per l'introduzione e lo sviluppo a tutti i livelli di una 'cultura della societa' dell'informazione'. Da anni mi spendo per aumentare la consapevolezza del nostro Paese sulla managerialita', la meritocrazia, la gestione delle risorse umane, la lotta alla corruzione e i rapporti di questi temi con l'It, non riuscendo ad accettare perche' nello sport e nell'arte (intesa nel senso piu' ampio possibile) hanno generalmente successo i migliori e nella PA cio' avviene molto raramente", scrive Attias nella sua biografia.

"Alcune mie frasi come 'oggi come oggi la civilta' di un Paese si misura anche dal grado di digitalizzazione raggiunta', locuzioni come 'emergenza digitale' e 'contaminazione digitalei, la misura della correlazione tra corruzione e mancata digitalizzazione, la teoria del filosofo digitale, gli spettacoli teatrali etico-managerial-digitali, la richiesta ufficiale a Stoccolma di un premio Nobel per l'It, la formazione fatta un po' ovunque a diverse migliaia di persone", sottolinea, "sono solo alcuni dei miei tentativi di far diventare il tema del digitale stabilmente prioritario nell'agenda politica, pubblica e mediatica italiana".