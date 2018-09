Agenzie media, c'è gran fermento. E nelle concessionarie...

Wpp potrebbe fondere Young & Rubicam e VML per dare più spazio al digital



Dopo la fusione di Mec e Maxus, con la creazione di Wavemaker, e quella di Burson-Marsteller e Cohn & Wolfe, Wpp starebbe lavorando ad un’ulteriore concentrazione delle sue agenzie. Secondo il Wall Stret Journal, la holding starebbe considerando l’idea di unire agenzie pubblicitarie “tradizionali” e digitali. In particolare l'idea sarebbe quella di una fusione tra Young & Rubicam e l’agenzia digitale VML, con alla guida il Chief Executive di quest’ultima Jon Cook. L’agenzia potrebbe prendere il nome di VMLY&R.



Publy: acquisizioni, internazionalizzazione e un giro d’affari 2018 a +15%





Sul fronte concessionarie, invece, Publy affida a Luca Panzieri il ruolo di responsabile per i centri media in Italia, come scrive Engage.it. Inoltre, rafforza le sue competenze nel video grazie all’acquisizione di Vizzards, una casa di produzione di Praga, apre il proprio business al mercato dell’America Latina con l'apertura della filiale Publy Latam tra Brasile, Messico e Uruguay e vede crescere il giro d’affari del 15%.