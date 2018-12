Akamai nominata "Strong Performer" tra i fornitori di ecosistemi Zero Trust eX

Forrester ha identificato i 14 migliori fornitori di ecosistemi Zero Trust eXtended e li ha esaminati, analizzati e valutati in base a 15 diversi criteri. Siamo onorati di essere stati inclusi (e nominati "Strong Performer") nel rapporto Forrester e desideriamo condividere i risultati conseguiti con i nostri utenti.Abbiamo ricevuto il punteggio più alto in assoluto nel criterio "Sicurezza della rete e dei carichi di lavoro". Inoltre, Zero Trust eXtended di Akamai ha ricevuto il punteggio più alto nel criterio di differenziazione e road map ZTX e il secondo miglior punteggio nei criteri "Visione e strategia" e "Sicurezza del personale e della forza lavoro" per ZTX.Scarica il rapporto completo per ulteriori informazioni sui risultati della valutazione e su altri dettagli relativi al sistema Zero Trust quale architettura di riferimento.