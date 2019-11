Al via 24+, la nuova sezione premium dal Sole24Ore.com

AL VIA 24+, LA NUOVA SEZIONE PREMIUM DEL SOLE24ORE.COM CON CONTENUTI ESCLUSIVI, FUNZIONI SPECIALI E L'ACCESSO ALLA COMMUNITY DEL SOLE 24 ORE PER INTERAGIRE CON LA REDAZIONE

Prende il via da oggi, lunedì 18 novembre, sul sito del Sole 24 Ore 24+: la piattaforma digitale che permette di accedere a contenuti esclusivi realizzati con format innovativi, a una serie di funzioni speciali e a far parte della Community del Sole 24 Ore dove gli utenti potranno interagire direttamente con la redazione in un nuovo dialogo a due vie.

Con questo prodotto innovativo prosegue lo sviluppo digitale del Sole 24 Ore che, tra l’altro, ha visto lo scorso giugno il lancio della nuova piattaforma digitale che consente lo sviluppo di prodotti e servizi premium come punto di partenza dell’evoluzione futura del Gruppo editoriale e che si accompagna alla nuova impostazione del lavoro della redazione guidata dal Direttore Fabio Tamburini in chiave ancora più digital first.

La nuova sezione premium de il sole24ore.com , 24+, è stata pensata dal Vicedirettore allo sviluppo digitale del Sole 24 Ore Roberto Bernabò, insieme al Responsabile della redazione online Marco Alfieri e alle componenti aziendali coinvolte, per orientare i lettori nel sovraccarico informativo quotidiano, fornendo loro gli strumenti per capire e analizzare la realtà attraverso il prisma dell'economia e per aiutarli a prendere decisioni informate. Per questo si rivolge a un pubblico ampio, interessato all'attualità, all'approfondimento e al giornalismo explanatory, che ama fruire contenuti digitali approfonditi e partecipare a una conversazione all'interno di una community, con l'obiettivo di comprendere a fondo la realtà che li circonda.

Sono quattro i principi guida di 24+: il prodotto finito , ovvero che non offre, nel bombardamento informativo quotidiano, un numero infinito di contenuti, ma una selezione mirata e ragionata; il tempo speso bene , ovvero offrire al lettore un'esperienza di fruizione positiva aiutandolo nella comprensione di un fenomeno o offrendo prospettive nuove; l'approfondimento e la chiarezza , attraverso formati editoriali inediti che guidano e orientano il lettore nel processo informativo; infine la potenza visuale , ovvero la capacità di mettere in risalto immagini, illustrazioni e visualizzazioni di dati attraverso un'esperienza coinvolgente e accattivante e puntando su un'estetica riconoscibile e di qualità.

I formati editoriali

24+ guida quindi il lettore alle informazioni più importanti della giornata attraverso una serie di format editoriali inediti come " Oggi in poche parole ", un elenco che ogni giorno riassume i fatti chiave della giornata in poche righe; "Le bussole", che analizzano ogni giorno un tema caldo spiegando il contesto e offrendo una possibile chiave di lettura; "Il dato del giorno", che quotidianamente analizza un dato rilevante attraverso un grafico interattivo; "Il fact-checking” che analizza una notizia attraverso un lavoro di fact-checking, smontando bufale, esagerazioni o falsità; “I Grandi Temi” , una serie di argomenti scelti dalla redazione come le sfide della chiave contemporaneità che fungono come chiave orizzontale di lettura di un fenomeno. Si comincia con quattro Grandi Temi: "L'industria dei soldi" sulla trasformazione della Finanza, "Too big to pay" sulle grandi aziende tech divenute monopoli globali, "Il Secolo africano" sull'Africa frontiera d'avanguardia, "Giovani contro vecchi" sul gap generazionale che sta caratterizzando l'Italia. Gli utenti possono inoltre scegliere di seguire gli aggiornamenti sul Grande Tema che più gli interessa, generando una home page personalizzata.

A questi si unisce una serie di servizi sempre più apprezzati nella fruizione via smartphone come i podcast, le videoinchieste, le audioversioni degli articoli letti dal rispettivo autore o autrice, le newsletter, le notifiche, la fruizione dei contenuti in modalità off-line.

La Community

Iscriversi a 24+ significa entrare a far parte di una community esclusiva, dove si può dialogare con i giornalisti del Sole 24 Ore. Uno dei pilastri di 24+ sarà dunque l'interazione e le conversazioni con e tra i suoi membri: i lettori potranno proporre argomenti di discussione e partecipare al dibattito, nonché inviare idee, suggerimenti e storie. Non solo, la community si incontrerà anche off-line attraverso una serie di appuntamenti organizzati dalla redazione con personaggi del mondo dell'economia e della società. Un nuovo percorso di relazione a due vie che vedrà a gennaio l'arrivo di una piattaforma dedicata all’interazione con la redazione.

La redazione multimediale

Per arrivare al lancio di 24+ la redazione è stata riorganizzata dal Direttore Fabio Tamburini in sei macroaree (Finanza e Plus, Norme e Sole del Lunedì, Economia con Moda, Nova e Rapporti, Mondo, Italia con la redazione romana, Domenica) e la redazione online è diventata il perno della costruzione dei contenuti informativi sui diversi format, il competence center che decide quale informazione è premium e attraverso quale formato veicolarla, nonché il punto di riferimento per lo sviluppo delle competenze verticali.

I Podcast

Con il lancio di 24+ prendono il via quattro nuove serie di podcast. "La smorfia": il vicedirettore del Sole 24 Ore Alberto Orioli racconta l’economia dell’Italia attraverso i numeri. Ogni lunedì si comincia la settimana con un numero della tombola della nostra vita quotidiana. "Fiume di denaro": gli inviati del Sole 24 Ore Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi ogni mercoledì seguono i flussi, leciti o illeciti, di soldi e fanno luce su alcune vicende che non solo condizionano la grande economia e la Finanza ma anche la vita quotidiana dei cittadini. "Il mondo di Smilla": grazie alla sua curiosità, la giornalista del Sole 24 Ore Giulia Crivelli coglie spunti e storie che racconta ogni venerdì in questo podcast. "Sulle tracce di Leonardo": miniserie in 5 puntate a cura di Francesca Milano che ogni domenica racconta che fine hanno fatto i disegni di Leonardo dispersi in giro per il mondo.

La nuova sezione premium con tutti questi contenuti e funzioni esclusive è online con un prezzo promozionale di 1 euro alla settimana, mentre l’abbonamento è poi di 99 euro all’anno.

L'iniziativa con il Milanese Imbruttito e la 1° videodiretta su Linkedin

In occasione della messa online di 24+ parte sui social e sul sito anche l'iniziativa del Sole 24 Ore in collaborazione con il Milanese Imbruttito, una serie di 10 pillole di educazione economico-finanziaria. Il primo video, on line da mercoledì 20 novembre, spiegherà con linguaggio chiaro, accessibile e ironico i vantaggi dei pagamenti elettronici. Inoltre, con il lancio di 24+ Il Sole 24 Ore è stato oggi il primo media in Italia ad inaugurare le videodirette di Linkedin, dopo essere stato scelto come beta tester dal social network dedicato al mondo del lavoro.

La campagna pubblicitaria e le opportunità per i partner