Al via Disney+, è guerra a Netflix, Amazon e Apple per primato nello streaming

Disney+ fa il suo esordio negli Usa e apre ufficialmente la lotta tra colossi per il primato nello streaming. L’obiettivo è chiaro: insidiare il trono di Netflix, ma Disney+ dovrà fare i conti con altri concorrenti molto agguerriti come Amazon Prime, Apple Tv+ e altri servizi streaming che nei primi mesi del 2020 verranno lanciati da operatori broadcast “tradizionali” come Peacock (NBCUniversal di Comcast Corp) e HBO Max (WarnerMedia di AT&T).

IN ITALIA DAL 31 MARZO

Forte di un marchio conosciuto in tutto il mondo e della possibilità di investire somme ingenti sia nei contenuti che nella tecnologia di distribuzione, Disney potrebbe cambiare le carte in tavola nella battaglia per la conquista del mercato americano e mondiale dello streaming. Inoltre, il colosso mondiale dei cartoni animati – che arriverà in Italia con Disney+ il 31 marzo – può vantare un’esperienza nella produzione di contenuti originali che altri concorrenti non hanno e un’elevata fedeltà dei consumatori.

PRIMATO DI NETFLIX IN PERICOLO

Secondo una recente ricerca pubblicata dal Wall Street Journal, gli americani spendono già 30 dollari al mese per i servizi streaming e sarebbero disposti ad arrivare a 44 dollari. Tuttavia, la battaglia tra gli operatori si gioca anche sui prezzi. L’abbonamento più diffuso a Netflix costa 12,99 dollari mentre Disney+ si presenta con un costo di 6,99 dollari al mese.

Hanno fatto ancora meglio, in termini di costi, Apple Tv+ e Amazon Prime Video. Il servizio di streaming della Mela, che ha debuttato il primo novembre scorso, ha un costo di 4,99 dollari al mese e sarà gratuito per un anno con l’acquisto di un prodotto Apple. Amazon, invece, offre il suo servizio streaming gratuitamente agli abbonati Amazon Prime, che costa 19,99 dollari all’anno.

LA GUERRA DEI PREZZI

L’IMPORTANZA DEI CONTENUTI ORIGINALI

Nonostante conti non brillantissimi, Netflix detiene saldamente il primato mondiale nei servizi streaming con circa 160 milioni di abbonati, di cui 60 milioni negli Usa. Un risultato arrivato grazie a investimenti ingenti per la produzione di contenuti originali: 8,9 miliardi di dollari nel 2017, 12 miliardi nel 2018 e 15 miliardi quest’anno. Solo Disney, secondo molti osservatori, ha la forza economica per competere con Netflix su questo campo. Perché il prezzo conta, ma i consumatori di video on demand cercano film, documentari e serie di qualità.

