Alberti Casellati 'brucia-portavoce'. Dopo solo un mese via Maurizio Caprara

E’ durato solo un mese l’incarico di Maurizio Caprara come capo dell’ufficio stampa del presidente del Senato Mari Elisabetta Alberti Casellati.

Il giornalista del Corriere della Sera, ex portavoce di Giorgio Napolitano negli ultimi due anni al Qurinale, ha rassegnato le dimissioni a partire dal primo marzo. Era entrato a far parte della squadra della Casellati il primo febbraio scorso, subentrando a Antonio Bettanini che a sua volta, a ottobre scorso, aveva preso il posto di Massimo Perrino. Salgono a tre, scrive www.primaonline.it, i portavoce bruciati dalla presidente in meno di un anno dal suo insediamento sullo scranno più alto di palazzo Madama. Gli unici inossidabili che le resistono accanto sono il segretario particolare Teodoro Fortunato, e il capo di gabinetto Francesco Nitto Palma, ex magistrato ed ex guardasigilli dell’ultimo governo Berlusconi.