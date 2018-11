Alessandra Pandarese entra in BSVA in qualità di nuovo socio

BSVA - studio legale associato indipendente basato a Milano e Varese ed attivo in ambito commerciale e societario - annuncia l’ingresso del nuovo Socio Alessandra Pandarese. L’Avvocato, che proviene da Carnelutti Studio Legale Associato, esperta di diritto sportivo e contenzioso commerciale ed assicurativo, rafforzerà il dipartimento di diritto commerciale e contrattualistica, unendosi allo Studio insieme ad un team di due professionisti associate avv. Alessandro Eminente e avv. Mario Albero.

Alessandra Pandarese è riconosciuta a livello globale per la sua competenza nel diritto dello sport e nell’organizzazione di eventi sportivi. Ha maturato una solida esperienza nelle competizioni sportive internazionali svolgendo diversi ruoli in eventi sportivi in un arco temporale di quasi trent’anni (è stata General Counsel di team e di enti organizzatori dell’America’s Cup e di altri eventi dal 1989 in poi ed attualmente è General Counsel nell’ambito dell’America’s Cup 2021).

Ha sviluppato una vasta competenza legata all’organizzazione e gestione di eventi sportivi, con particolare riferimento a questioni di natura istituzionale (rapporti con gli enti organizzatori, aspetti procedurali, regolatori e disciplinari) e problematiche di natura legale e commerciale (contrattualistica di settore, contratti di atleti e squadre, contratti di sponsorizzazione e di merchandising, diritti televisivi e dei new media, licenze e protezione dei marchi, compresi i regolamenti sportivi ed il relativo contenzioso). È componente del Collegio di Garanzia dello Sport C.O.N.I.

L’Avvocato assiste inoltre regolarmente società nazionali ed internazionali anche in materia di diritto commerciale e dei contratti e compagnie di assicurazioni nel settore delle garanzie e cauzioni.

Laureata in Diritto Internazionale nel 1986 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano, con tesi su Arbitrato Commerciale Internazionale, Alessandra Pandarese è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1991; è inoltre stata relatrice in convegni in materia di diritto sportivo e di diritti televisivi e ha partecipato attivamente nelle associazioni forensi internazionali UIA e Aija. L’Avvocato ha avuto importanti esperienze lavorative anche all’estero (USA, Nuova Zelanda, Spagna, Belgio, Francia ed Emirati Arabi) dove ha affinato la sua esperienza in materia di diritto comunitario, privato internazionale e dei contratti internazionali.

Questa nomina s’inserisce nella strategia di BSVA di ulteriore sviluppo e crescita volto a valorizzare le proprie risorse e accrescere il numero dei professionisti su aree specifiche, come il diritto sportivo ed il contenzioso assicurativo.

“BSVA è uno studio professionale boutique in forte sviluppo che cerca di cogliere le migliori opportunità sul mercato per rispondere alle richieste specifiche dei propri clienti” ha dichiarato Marco Lantelme, Partner di BSVA, “La nomina del nuovo socio si inserisce in una strategia dello Studio di crescita delle proprie competenze professionali. Siamo particolarmente soddisfatti dell’ingresso di Alessandra Pandarese, solida professionista con ampia e consolidata esperienza e clientela”.