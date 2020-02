Alphabet: ricavi quarto trimestre a -2,5% ma YouTube vola a 15,1 mld$ nel 2019

Alphabet, la società madre di Google, ha pubblicato risultati contrastanti nell'ultimo trimestre del 2019, che hanno subito appesantito il titolo a Wall Street. I ricavi di Alphabet sono stati leggermente inferiori alle aspettative degli analisti: 46,075 miliardi contro gli attesi 46,9 miliardi. Tuttavia, secondo i calcoli del Factset, gli utili per azione hanno superato di gran lunga le previsioni degli analisti di 15,35 dollari contro i 12,74 dollari. Il titolo ha perso fino al 2,5%.

Alphabet, la holding che controlla Google, per la prima volta ha divulgato i dati anche della sua piattaforma video YouTube che nel 2019 ha generato 15,1 miliardi di dollari di ricavi. Se la trimestrale di Alphabet ha deluso le attese dal punto di vista del fatturato complessivo, YouTube appare particolarmente remunerativa. "Sono particolarmente soddisfatto per i nostri costanti progressi", ha osservato il Ceo di Alphabet e Google, Sundar Pichai, indicando in particolare il giro d'affari di YouTube che è cresciuto dagli 8,1 miliardi di dollari del 2017 a 11,5 miliardi nel 2018 fino a superare i 15 miliardi di dollari nel 2019. Positiva anche performance di Google Cloud che nel 2019 ha registrato ricavi pari a oltre 9 miliardi di dollari, in rialzo del 53% sul 2018. Questa è la prima trimestrale di Alphabet da quando Pichai, già amministratore delegato di Google, ne ha assunto il timone.