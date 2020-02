Amazon, 11 miliardi nel 2019 spesi in pubblicità. È il top spender

Ben 11 miliardi di dollari in pubblicità, in aumento di quasi il 35% rispetto a quanto speso lo scorso anno. Amazon quest’anno ha messo sul piatto 2,8 miliardi in più rispetto agli 8,2 miliardi investiti nel 2018. Secondo alcuni studi, il colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos ha aumentato di circa 20 volte la sua spesa pubblicitaria nell’ultimo decennio, dai 592 milioni di dollari nel 2009 agli 11 miliardi di dollari nel 2019.

Secondo Brian Wieser, president of Global Intelligence di GroupM, “Amazon è probabilmente il più grande inserzionista sulla Terra, rappresentando quasi il 2% della spesa globale (in advertising, ndr)”. Secondo le analisi condotte, la società avrebbe superato P&G e Unilever come livello di investimento in pubblicità.