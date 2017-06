Amazon acquista Whole Foods Market. Le due società americane hanno annunciato di avere raggiunto un accordo in base al quale Amazon rileverà Whole Foods Market per 42 dollari per azione in contanti. Una transazione valutata circa 13,7 miliardi di dollari (incluso il debito netto di Whole Foods Market). Il closing dell'operazione è atteso nella seconda parte del 2017.