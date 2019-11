Amazon fa gol anche nel calcio: accordo con il Real Valladolid

Il Real Valladolid punta sull’innovazione tecnologica e accelera nelle attività di merchandising con una partnership pluriennale con Amazon. Il portale del colosso made in Usa ospiterà, sul proprio sito e-commerce, il negozio ufficiale del team spagnolo.

Il club che milita nella Liga fa sapere che questa è un’alleanza fondamentale nel processo di espansione strategica del brand, che un anno fa è cresciuto fortemente nella sua notorietà mediatica dopo essere passato nelle mani dell'attaccante di Inter e Milan, Luis Nazario da Lima, in arte Ronaldo.

Cambia anche lo sponsor tecnico: da Hummel ad Adidas.

Il negozio Real Valladolid dentro ad Amazon, sarà inizialmente operativo nella versione spagnola. Il secondo step ovviamente porterà ad essere operitivi in Europa e nel mondo. In questa prima fase si punterà sui prodotti Adidas (prima e seconda maglia, divise da allenamento e abiti per il tempo libero).