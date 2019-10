Amazon, nuovo piano di ampliamento. Prossima apertura di supermercati in Usa.

Amazon.com sta portando avanti il progetto che prevede l'apertura di una catena di supermercati negli Usa e ha siglato diversi contratti di affitto per locali a Los Angeles, Chicago e Philadelphia. Secondo alcune fonti, come spiega ItaliaOggi, il gruppo ha firmato una decina di contratti di locazione nella zona di Los Angeles. I punti vendita potrebbero aprire già entro la fine dell'anno.

La strategia della società è ampliare la propria presenza sul territorio con negozi fisici e raggiungere i consumatori in modi diversi. Attualmente possiede 16 negozi Amazon Go, dove i clienti possono fare la spesa senza passare per la cassa, 4 punti vendita Amazon 4-star, dove si possono acquistare i prodotti indicati con 4 stelle e oltre sul sito, e 18 librerie Amazon Books.

I ricavi di questi business di negozi fisici sono modesti ma in crescita.