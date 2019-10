Amazon punta sul beauty con Belei, il suo primo marchio dedicato allo skincare

La nuova linea è composta da 19 prodotti tra cui una crema idratante 24h, un siero vitamina booster, una mousse detergente e una crema per il contorno occhi. I prodotti sono formulati con ingredienti ricercati come i peptidi, l’acido ialuronico, la vitamina E e il carbone per aiutare a combattere la disidratazione, l’opacità, le piccole rughe e le macchie scure.

Amazon annuncia oggi il lancio di Belei, una linea di prodotti di alta qualità per la cura della pelle dedicata a differenti tipologie di epidermide e creata con ingredienti di comprovata efficacia. La linea include 19 prodotti, dalla crema idratante viso 24h per pelli ultra sensibili al siero vitamina booster fino alle creme detox giorno e notte, per aiutare i clienti ad affrontare i problemi più comuni legati alla cura della pelle, come la comparsa di linee sottili e rughe, macchie scure, disidratazione, opacità e altro ancora.

Tutti i prodotti Belei hanno una formulazione senza parabeni e formaldeide e non sono testati sugli animali.

“Il nostro obiettivo è aiutare i clienti a dedicare meno tempo e denaro alla ricerca delle giuste soluzioni per la cura della pelle”, ha affermato Alessandro Maestri, responsabile della categoria Beauty di Amazon.it. “Abbiamo adottato un approccio semplice e senza fronzoli durante la creazione di Belei, sviluppando prodotti con ingredienti che hanno dimostrato sia di dare ottimi risultati sia di garantire ai nostri clienti un’ottima qualità”.

Tutti i prodotti Belei beneficiano della spedizione in 1 giorno senza costi aggiuntivi con Amazon Prime. L’intera linea è disponibile su amazon.it/belei

Prodotti in evidenza:

Crema idratante da giorno, Detox con SPF 15, 50 ml – Formula svizzera con Cotone Nordico e vitamina E, la crema idratante Detox da giorno nutre delicatamente la pelle secca e protegge dai radicali liberi, lasciando la pelle fresca e luminosa.

Siero Vitamina Booster, 30 ml – Formula svizzera arricchita con Super Berry, derivato della vitamina C e vitamina E, il siero rassoda i contorni del viso e protegge dall'invecchiamento prematuro della pelle, lasciando la pelle morbida ed elastica.

Crema lenitiva per occhiaie, 15 ml – Formula svizzera con derivato della vitamina C e vitamina E, la crema lenisce le occhiaie e il contorno occhi, lasciando la pelle nutrita, protetta e fresca.

Maschera al carbone (Charcoal Mask) per una pulizia profonda, 75 ml – Questa maschera, con formula svizzera con carbone attivo, deterge e purifica i pori. Rimuove le tracce di sporco e impurità, impedendo alla pelle di seccarsi. L’effetto opacizzante lascia la pelle pulita e uniforme.

Latte detergente delicato, per pelle normale, 200 ml - Questo latte detergente con formula svizzera, rimuove delicatamente il trucco e le particelle di sporco. Sviluppato per una pelle normale.

Acqua tonico viso, purificante e rinfrescante, per pelle ultra sensibile, 200 ml - L'acqua tonico viso, con formula svizzera, deterge delicatamente e rinvigorisce la pelle. Priva di fragranze e sviluppata appositamente per le pelli ultra sensibili.

Crema idratante 24h, nutriente, per pelle ultra sensibile, 50 ml – La formula svizzera e l’idratazione donano sollievo e nutrimento alla pelle. Priva di fragranze e sviluppata appositamente per le pelli ultra sensibili.

Di seguito è disponibile la selezione di tutti i prodotti Belei e una breve descrizione:

Crema idratante da notte, Detox, 50 ml – Formula svizzera con olio di riso e vitamina E, la crema idratante Detox da notte nutre delicatamente la pelle secca e riduce le rughe, lasciando la pelle fresca e luminosa.

Gel idratante Ultra-leggero, Detox, 50 ml - Il gel, con formula svizzera con filtri UV, idrata la pelle secca fino a 24 ore e aiuta a prevenirne l'invecchiamento prematuro.

Mousse detergente per pelle normale, 125 ml - Delicata mousse detergente, aiuta a pulire delicatamente la pelle, con formula svizzera. I detergenti schiumogeni sono l’ideale per la quotidiana routine di pulizia e sono ideali per la pelle normale.

Esfoliante per il viso, 75 ml - L’esfoliante per viso accelera il ricambio cellulare, agendo delicatamente sull’epidermide del viso. Tonifica la pelle e ne migliora la texture, minimizzando anche le rughe sottili.

Acqua micellare senza risciacquo, per pelle normale - L’acqua micellare, con formula svizzera priva di alcool, rimuove delicatamente il trucco idrosolubile e le particelle di sporco. Deterge la pelle e nutre le ciglia in un solo gesto. Le micelle (molecole di olio) contenute nell’acqua micellare sono in grado di attrarre lo sporco e l’olio, estraendo le impurità dalla pelle.

Latte detergente delicato, per pelle ultra sensibile, 200 ml - Questo latte detergente, con formula svizzera e una consistenza leggera e delicata, rimuove delicatamente il trucco e le particelle di sporco. Privo di fragranze e sviluppato appositamente per le pelli ultra sensibili, per prevenire irritazioni cutanee.

Crema idratante da giorno, anti-età, per pelle ultra sensibile, con SPF 15, 50 ml - La crema idratante, con formula svizzera con SPF 15, protegge la pelle dai danni del sole e dai primi segni dell’invecchiamento. Priva di fragranze e sviluppata appositamente per le pelli ultra sensibili.

Crema idratante da notte, anti-età, per pelle ultra sensibile, 50 ml - Crema idratante con formula svizzera, per una pelle più compatta. Priva di fragranze e sviluppata appositamente per le pelli ultra sensibili.

Crema contorno occhi, anti-età, per pelle ultra sensibile, 15 ml - La crema per il contorno occhi, con formula svizzera, previene la formazione di rughe sul contorno occhi. Priva di fragranze e sviluppata appositamente per le pelli ultra sensibili.

Siero idratante, anti-età, per pelle ultra sensibile, 30 ml - Il siero con formula svizzera previene l’irritazione della pelle secca e la formazione di rughe. Privo di fragranze e sviluppato appositamente per le pelli ultra sensibili.

Crema idratante da giorno, rilassante, per pelle ultra sensibile, 50 ml - Questa crema idratante, con formula svizzera e filtro UV, senza profumo, ha un’azione emolliente e protettiva sulla pelle. Sviluppata appositamente per una pelle molto sensibile.

Detergente viso purificante, per pelle ultra sensibile, 200 ml - Il detergente viso, con formula svizzera, rimuove delicatamente il trucco, le particelle di sporco e l’eccesso di sebo. Privo di fragranze e sviluppato appositamente per le pelli ultra sensibili, per prevenire irritazioni cutanee.