American Airlines annuncia il manager sales Southeast Europe

American Airlines annuncia la promozione di Angelo Camilletti a Manager, Sales Southeast Europe. Angelo svolgerà il proprio ruolo di leader commerciale per il Sud-Est Europa dagli uffici della compagnia situati a Roma e Milano, supervisionando le attività di vendita e supportando in Italia e in Grecia i partner di American nell’Atlantic Joint Business: British Airways, Iberia e Finnair. Inoltre si occuperà di gestire la strategia relativa alle relazioni con i clienti della grande, piccola e media impresa, le agenzie di viaggio e la distribuzione. Angelo riferirà a Roberto Antonucci, Director Europe and Offline Sales – EMEA.

“La promozione di Angelo è parte del processo di incremento di tutti i nostri mercati internazionali”, ha dichiarato Roberto Antonucci, Director Europe and Offline Sales – EMEA. “Abbiamo effettuato importanti investimenti in aeromobili, prodotti e servizi dedicati ai passeggeri e alleanze nell’Atlantic Joint Business focalizzati per essere la miglior compagnia aerea per viaggi internazionali. Facciamo conto sulle grandi capacità ed esperienza di Angelo per riuscire ad ottenere il meglio dalle opportunità che si presenteranno in quest’area nel prossimo futuro”.

Angelo Camilletti è entrato in US Airways nel 2011 con qualifica di Regional Sales Manager per l’Italia e la Grecia e successivamente si è unito al management team italiano di American Airlines. Grazie alle posizioni precedentemente ricoperte in Qantas, in qualità di Regional Sales Manager Southern Europe, ed in Worldspan come Regional Manager Mediterranean, Angelo ha una lunga esperienza nel mondo dell’aviazione civile, dell’e-commerce e dei servizi turistici. La sua passione per l’aviazione lo ha portato ad assumere una grande esperienza di quest’industria attraverso una preparazione tecnica nell’assistenza e controllo del traffico aereo.