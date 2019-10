Amici: flop Hunziker, in soccorso De Filippi. Lucarelli: "Torna mamma Maria"

Maria De Filippi ritorna tra i protagonisti del programma da lei ideato Amici Celebrities che dopo avere condotto nelle prime due puntate aveva affidato a Michelle Hunziker. La decisione di tornare in prima fila sembra determinata dall'audience in discesa e quindi dalla necessità di cercare di rimediare.

Al veleno, come scrive ItaliaOggi, il commento della giornalista Selvaggia Lucarelli: "La De Filippi torna perchè la Hunziker da sola non ce la fa. Sembra una di quelle mamme che provano a spingerti giù per la discesa da solo con gli sci, poi quando vedono che stai per cappottarti, si lanciano giù per riprenderti".