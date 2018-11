Annalisa Chirico: un nuovo programma Rai per la rampante amica di Salvini?

La sua cena in compagnia di Matteo Salvini ha fatto quasi più notizia della rottura tra quest'ultimo ed Elisa Isoardi. Annalisa Chirico, trentadue anni di Cisternino in provincia di Brindisi, dottorato in Teoria Politica alla prestigiosa Università Luiss Guido Carli, rinomata giornalista del Foglio, autrice del coraggioso libro Siamo tutti puttane. Contro la dittatura del politicamente corretto, era stata fino ad allora avvistata in ambienti renziani, financo sul palco della Leopolda e al braccio del suo ex compagno Chicco Testa al blasonatissimo matrimonio dell'imprenditore turborenziano Marco Carrai.

Che cosa ci faceva dunque a tavola con il nemico numero uno di Renzi nonché Ministro dell'Interno del governo giallo-verde sul quale spara praticamente a zero in ciascuna delle tante trasmissioni televisive alle quali viene invitata?

Così come di quella con Renzi, la bionda e rampante Annalisa non fa mistero dell'amicizia che la lega a Salvini, per giunta suo vicino di casa, e ne traccia a Giuseppe Cruciani un ritratto lusinghiero sulla scia di Jessica Rabbit, stile "non è cattivo, è che lo disegnano così". La giornalista confida inoltre di fare pressing su di lui affinché si sbarazzi dei grillini e smentisce ogni illazione su possibili liaisons sentimentali con il vicepremier leghista. Salvini sarebbe infatti troppo giovane per i gusti della Chirico, per sua stessa ammissione attratta da uomini più attempati. Nella sua intervista alla Zanzara in onda su Radio2, dimentica però di aggiungere "ricchi", visto che nel suo carnet di conquiste - oltre al succitato Chicco Testa - figura anche Luca di Montezemolo, di ben trentanove anni meno giovane di lei.

Ma l'allusione mancata al portafoglio dei suoi target viene immediatamente colmata dal suo netto e sbandierato rifiuto per operai, panettieri e proletari vari, un po' sulle orme di Rocco Casalino, in quanto non frequentatori del suo ambiente e non caratterizzati da interessi affini ai suoi.

Strani amici proprio, lei e Salvini, il quale fa dell'antisnobismo la sua cifra e che, senz'altro, si trova per sua stessa ammissione più a suo agio tra i suddetti operai e panettieri che non tra intellettualoni con la puzza sotto il naso con la erre moscia. Ma le affinità elettive tra la giornalista e il leader del Carroccio potrebbero anche essere anche un caso conclamato di coincidentia oppositorum.

In ogni modo, Annalisa e Matteo (Salvini) sono piuttosto assidui in questo periodo, e più che trovare il motivo di questa frequentazione massiccia nella rottura del rapporto di lui con Elisa Isoardi, alcune malelingue che gravitano in zona Viale Mazzini a Roma ritengono che all'apprezzata penna femminile del Foglio stia per essere assegnato un talk show politico in Rai, scelta che metterebbe d'accordo anche Matteo Renzi. Al punto che qualche osservatore politico sospetta perfino che la Chirico sia una sorta di trait d'union fra i due Mattei.

Fantapolitica? Probabilmente, ma inutile negare che tali voci si sono fatte più insistenti dopo la notizia - diffusa per giunta dalla stessa Chirico - della cena di quest'ultima con Salvini in piena crisi sentimentale con la conduttrice della Prova del Cuoco. Vedremo quindi presto la graffiante pantera bionda pugliese alle redini di un programma tutto suo targato Mamma Rai versione "Governo del Cambiamento"? Se son rose, fioriranno.