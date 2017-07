Antonella Bussi nuova direttrice di Marieclaire da gennaio 2018

Cambio ai vertici di Marie Claire alla fine del 2017, l'anno del trentesimo anniversario della testata e del decimo anniversario della direzione di Antonella Antonelli, che in quella data lascerà la guida di Marie Claire Italia.



Una decisione maturata da tempo, come scrive Primaonline. Hearst Italia Magazines rende noto anche il nome del prossimo direttore: Antonella Bussi, già condirettore di Marie Claire dove ha lavorato per 14 anni, e dal novembre 2012 ad oggi vicedirettore di Vanity Fair. Bussi arriverà in Hearst dal prossimo settembre, inizialmente per occuparsi di un nuovo progetto aziendale, per poi firmare il suo primo numero da direttore nel gennaio 2018.