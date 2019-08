Anzaldi attacca la Setta che risponde: "Mai schierata a favore di nessuno"

L'onorevole dem Michele Anzaldi, segretario della Vigilanza Rai, colpisce ancora. Questa volta, è finita nel mirino del "Cato Censor" dei costumi di Viale Mazzini Monica Setta, prossima a condurre UnoMattina in Famiglia il sabato e la domenica mattina su Rai1 oltre a una mattutina striscia economica dal lunedì al venerdì sempre sulla prima rete del Servizio Pubblico.

L'on. Anzaldi prende spunto da un'intervista della Setta a Libero, intervista nella quale la giornalista e conduttrice ha espresso fra l'altro la propria opinione favorevole alle elezioni immediate, sottolineando che gli stessi mercati accoglierebbero di buon grado un ritorno alle urne dalle quali veder nascere un esecutivo che possa dare stabilità al Paese.

"Le dichiarazioni di Monica Setta a “Libero”", scrive Anzaldi su facebook, "mostrano una partigianeria poco compatibile con una trasmissione di informazione del servizio pubblico: la conduttrice è stata chiamata, con un costoso contratto esterno, per fare davvero informazione o per declinare al pubblico le idee di Salvini travestite da presunta informazione economica? Setta dice che le elezioni subito farebbero bene all’economia: una sua opinione, non certo un'analisi comprovata da numeri. Sarà questa l'informazione che proporrà la sua nuova trasmissione su Rai1?" s'interroga il deputato, e ancora: "Lo stesso vale per i dati dell'occupazione, citati senza dire che siamo a crescita zero e che se aumentano i lavoratori diminuiscono le ore lavorate, quindi il lavoro cala. La nuova trasmissione economica di Rai1 farà davvero informazione o sarà l'ennesimo spazio di propaganda per Salvini?"

Monica Setta, interpellata da Affari, precisa: "Ringrazio l'onorevole Anzaldi, che stimo da sempre per il suo contributo costantemente puntuale e costruttivamente critico sulle questioni relative al Servizio Pubblico pagato dal canone, ma ci tengo a ricordargli che, a differenza di altri stimati colleghi, io non mi sono mai schierata apertamente a favore di questo o quel leader politico o partito".

Ricordiamo che, tra i colleghi della Setta contrattualizzati in Rai che invece hanno fatto aperte dichiarazioni di simpatie pro Matteo Salvini, vengono annoverati invece Lorella Cuccarini, Rita Dalla Chiesa, Simona Arrigoni, approdata da 7 Gold alla striscia politica interna alla Vita in Diretta, e ovviamente il fedelissimo del Capitano Roberto Poletti.

"In secondo luogo" prosegue la conduttrice/giornalista, "e cosa più importante, la mia striscia economica non tratterà né di mercati, né di spread, bensì proseguirà nel solco tracciato dalla trasmissione attualmente condotta da Monica Marangoni, Tutto Chiaro, trasmissione sui cui contenuti nessuno ha mai avuto da eccepire. Uno spazio che si occuperà quindi di risparmio, riciclo, piccolo consumo. Niente questioni politiche, né macroeconomiche, dunque, semplicemente un aiuto ai telespettatori nelle questioni di economia domestica".

Monica Setta, quindi, conclude: "Sono per giunta grata all'Onorevole Anzaldi per la notizia inerente al mio "contratto costoso". Non essendo quest'ultimo neppure nelle mani del mio commercialista, ed essendo i suoi termini sconosciuti perfino a me, il suo annuncio mi rende oltremodo felice tanto che questa sera brinderò in suo onore".