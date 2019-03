App Bancoposta e Postepay di Poste Italiane elette prodotti dell’anno 2019

Le App BancoPosta e Postepay hanno ottenuto il premio “Eletto prodotto dell'anno”. Il riconoscimento è stato assegnato sulla base delle preferenze espresse da oltre 12mila consumatori.

Le due App, fruibili da iOS e Android, consentono di effettuare in mobilità operazioni come la verifica del saldo e della lista movimenti, l’esecuzione di un bonifico o il pagamento di bollettini usando la fotocamera dello smartphone.

Per l’App BancoPosta, sono state premiate nella categoria “Servizi Pianificazione e Gestione Spese”, le soluzioni di Gestione Digitale del Risparmio Postale e Personal Financial Management (PFM) che permettono di gestire il proprio il budget grazie alle notifiche personalizzate e ai report mensili sulle spese effettuate e di acquistare e gestire i prodotti del risparmio postale direttamente dall’app.

L’App Postepay, dedicata ai possessori della carta prepagata, consente di gestire in mobilità le proprie carte e rende disponibili i principali servizi di pagamento ad alta frequenza di utilizzo oltre a funzionalità esclusive come ad esempio il trasferimento di denaro (p2p) in tempo reale all’interno della community Postepay e anche di giga (G2G) per i clienti Postepay Connect. L’App è stata premiata nella categoria “Servizi di Mobilità e Pubblica Utilità” per i Servizi Postepay+, grazie ai quali è possibile acquistare da smartphone i biglietti del trasporto urbano ed extra-urbano, pagare la sosta sulle strisce blu di oltre 100 città italiane e pagare il rifornimento di carburante presso le stazioni IP abilitate.