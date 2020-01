Apple: brevetti violati, dovrà pagare 838 miliardi di dollari

Apple dovrà pagare quasi un miliardo di dollari di danni per aver violato i brevetti di proprietà della California Institute of Technology legati all’uso del chip per il Wi-fi degli apparecchi elettronici. Un giudice di Los Angeles ha stabilito che Apple e Broadcom dovranno risarcire l’istituto californiano di 1,1 miliardi, di cui 838 milioni a carico di Apple e 270 a carico di Broadcom.

La causa era stata avviata nel 2016: il California Institute of Technology aveva sostenuto che i “chip” di nuova generazione per il Wi-fi creati da Broadcom e utilizzati da Apple per centinaia di milioni di suoi prodotti, dagli IPhone all'Ipad, dal Mac all’Apple Watch e Apple Tv, fossero stati copiati da quelli brevettati dell’istituto. Il gigante tech aveva negato qualsiasi accusa, sostenendo comunque di non aver creato danni agli inventori dei brevetti.