Apple, è ufficiale: produrrà iPhone in India

E' ufficiale: Apple iniziera' a produrre Iphone in India quest'anno. Lo ha annunciato un rappresentante del governo locale. Il colosso di Cupertino non ha confermato l'operazione ma il numero uno Tim Cook ha annunciato questa settimana "significativi" investimenti nel Paese che offre ampie opportunita' di crescita. "Abbiamo un'intesa con Apple e ci aspettiamo che inizino a produrre nello stabilimento di Karnataka entro la fine di aprile", ha riferito il ministro dell'informazione tecnologica e della biotecnologia dello stato di Karnataka, Priyank Kharge, spiegando che qui verranno assemblati iPhone per il mercato domestico.