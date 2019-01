Apple, finita l'era di Cupertino? Primo calo di utili e ricavi dopo 10 anni

Apple: annuncia primo calo utili e ricavi da 10 anni

Apple ha annunciato il suo primo calo di utili e fatturato da 10 anni. Vendite di iPhone piu' deboli del previsto e la frenata dell'economia cinese hanno ridotto i ricavi del colosso di Cupertino del 4,5% a 84,3 miliardi di dollari nel primo trimestre fiscale che si e' chiuso lo scorso 29 dicembre, rispetto allo stesso periodo del 2017. I profitti sono scesi lievemente a 19,97 miliardi.

La guerra commerciale con la Cina affonda Apple

In Cina, i ricavi sono diminuiti di 5 miliardi in un anno, a quota 13,17 miliardi. Effetto della guerra commerciale ma non solo. Lo scorso 3 gennaio, il Ceo di Apple, Tim Cook, aveva scioccato gli investitori con il primo 'profit warning' da quando e' stato lanciato l'iconico iPhone, nel 2002. L'allarme ha fatto evaporare 55 miliardi di dollari in valore delle societa'. Da allora i titoli hanno recuperato me restano sotto di 266 miliardi di dollari rispetto al record di mille miliardi toccato lo scorso agosto, una valore che mai nessuna altra azienda aveva raggiunto prima.

La trimestrale e' stata annunciata mentre Apple tenta di sistemare FaceTime, l'applicazione per le chiamate video che a causa di un 'bug' consente agli utenti di ascoltare chi si chiama anche se il ricevente non risponde.

Sebbene in calo, il dato sugli utili e ricavi e' stato leggermente migliore delle attese di Wall Street e i titoli Apple hanno guadagnato fino al 6% nell'after-hours di Borsa. "Le vendite di iPhone sono scese del 15% rispetto allo scorso anno ma il totale dei ricavi di tutti gli altri prodotti e servizi e cresciuto del 19%", ha sottolineato Cook, assicurando che la forza del business "resta alta e generalizzata".