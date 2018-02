Apple, iPhone X non fa rispondere alle telefonate. iPhone X, rabbia sul web

iPhone X non fa rispondere alle telefonate, caos iPhone X

Possibile che l'iPhone X non riesca a rispondere alle telefonate? Il dubbio lo solleva il Financial Times che riporta quanto scrivono centinaia di clienti della Apple sui forum in rete. Secondo quanto riferisce il quotidiano finanziario, a molti utenti dell'iPhone X capita che, quando ricevono una telefonata, lo smartphone squilli, ma sullo schermo il tasto per rispondere compaia solo dopo sei, otto a volte una decina di secondi trascorsi i quali a volte il chiamante ha gia' attaccato.

Apple ha replicato che sta verificando questi post per capire se davvero c'e' un bug. Anche se va notato che qualche giorno fa l'amministratore delegato di Apple Tim Cook ha citato i dati di un istituto di ricerca secondo il quale la soddisfazione dei clienti per gli iPhone - in generale - negli Stati Uniti sarebbe del 96 per cento.



In realta' qualche scricchiolio si avverte dalle parti di Apple: venerdi' scorso e' stata offerta la riparazione gratuita a un piccolo numero di possessori di iPhone 7 che non riescono ad avere la linea telefonica anche quando c'e' copertura; e la settimana precedente e' stato rinviato il rilascio della nuova versione del sistema operativo mobile iOS per verificarne meglio le performance e l'affidabilita'. Quanto all'iPhone X, il cui lancio era stato preceduto da qualche intoppo, i risultati "stellari" sono inferiori alle aspettative e molti analisti hanno commentato la conferenza stampa della settimana scorsa di Tim Cook e del responsabile finanziario di Apple Luca Maestri, dicendo che "da qualunque parti la si guardi, il futuro dell'iPhone e' un problema".