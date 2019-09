Apple, presenta il nuovo iPhone 11, prezzo a partire da 699 dollari

Apple: lancia nuovi iPhone, tv streaming a 5 dlr/mese

Apple alza il velo sui nuovi iPhone, smartwatch e iPad all'evento annuale di Cupertino e lancia un nuovo servizio di tv in streaming, con una programmazione originale, al prezzo di 4,99 dollari al mese che sarà disponibile dal prossimo primo novembre, almeno negli Usa. Chiunque acquisterà un iPhone, un iPad o una Apple tv avrà in omaggio un anno di abbonamento. A dare il via alle danze, sul palco dell'avveniristico Steve Jobs Theatre, è stato l'amministratore delegato Tim Cook, jeans e maglietta 'total black', come vuole la tradizione inaugurata dal fondatore.

APPLE ARCADE E NUOVA TV IN STREAMING

L'apertura è stata dedicata ad Apple Arcade, la piattaforma streaming della società della Mela dedicata ai videogiochi che debutterà il 19 settembre e che prevede una sottoscrizione mensile di 4,99 dollari al mese, proprio come la tv.

APPLE, IL NUOVO IPHONE 11

"Parliamo degli iPhone", ha detto Cook, ricordando come i melafonini abbiano il 99% di soddisfazione da parte dei clienti: record del settore. Dopo la ridda di anticipazioni, per l'iPhone 11 è stata confermata la fotocamera posteriore quadrata. L'iPhone 11, in 6 diversi colori, è inoltre dotato di una Retina Display da 6,1 pollici e di una doppia fotocamera da 12 megapixel. Il dispositivo (destinato presumibilmente a rimpiazza l'XR), potrà scattare foto anche di notte, grazie ad un nuova modalità che consente di carpire immagini con poca luce, come già fanno alcuni modelli Huawei o Samsung. La fotocamera frontale permette inoltre di realizzare video-selfie in slow motion. Il prezzo di partenza è di 749 dollari. Ma il piatto forte della giornata sono l' iPhone 11 Pro (con schermo Oled da 5,8 pollici) e l'Phone 11 Pro Max con un display da 6,5 pollici: entrambi con una batteria potentissima e ricarica rapida. L'iPhone 11 Pro costerà 999 dollari e l'iPhone Pro Max 1.099 dollari. I preordini partiranno questo venerdì. "Questi sono gli iPhone più potenti di sempre", ha tenuto a sottolineare Cook affidando al vice presidente Phil Schiller il lancio del nuovo colore verde.

CHIP BIONICO

E con i nuovi iPhone 11 arriva anche un nuovo chip, l''A 13 Bionic', considerato il più veloce del mondo.

GLI IPAD DI SETTIMA GENERAZIONE

Come anticipato, Apple ha presentato un nuovo iPad, di settima generazione, animato da un chip A10 fusion, che dovrebbe essere due volte più veloce delle Cpu per i pc. Costerà 329 dollari e sarà disponibile dal 30 settembre.

APPLE WATCH SERIE 5

La nuova generazione dello smartwatch di Apple è dotata di un Retina display che resta sempre attivo, anche quando in standby. Avrà un'autonomia di 18 ore. L'aggiornamento del WatchOS consentirà di tenere sotto controllo il respiro di chi lo indossa, catturare i dati sul cuore e tenere traccia del ciclo mestruale. Sarà disponibile in tre colorazioni: silver, grigio siderale ed oro nella versioni in alluminio al 100% riciclato. Il prezzo sarà a partire da 399 dollari. Ovviamente le versioni in acciaio, titanio e ceramica saranno molto più care.iOS 13L'appuntamento con l'atteso aggiornamento del software per iPhone e iPad, iOs 13, è stato fissato tra lunedì e martedì prossimi ma è possibile provarlo in anteprima sul programma di beta pubblico di Apple