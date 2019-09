Apple, si dimette il responsabile della comunicazione Stave Downling

Stave Downling, responsabile della comunicazione di Apple, si è dimesso dopo circa 16 anni nel gruppo. Come scrive Italia Oggi, la sua carriera è inziata in Apple nel 2003, e dal 2014 è alla guida delle comunicazioni. Temporaneamente sarà sostituito dal responsabile del marketing Phil Schiller. La motivazione del suo addio, spiega in un memo inviato al suo staff, si individua nella consapevolezza di Downling che sia arrivato “il tempo per fare un passo indietro”.

Ecco la sua lettera:

"Dopo 16 anni in Apple, innumerevoli keynote, lanci di prodotti e occasionali crisi da gestire nelle pubbliche relazioni, ho deciso che era il momento giusto per me di uscire dalla nostra straordinaria azienda. Questa è una cosa che mi è venuta in mente da un po’ di tempo ed è stata messa a fuoco durante l’ultimo – e per me davvero ultimo – ciclo di lancio dei prodotti. Tutti i piani sono stati stabiliti e il team si sta comportando in modo brillante come sempre. Quindi è l’ora giusta.

Phil gestirà il team temporaneamente a partire da oggi e io sarò disponibile fino alla fine di ottobre per portare avanti la transazione. Dopodiché, ho intenzione di prendermi un lungo periodo di tempo libero prima di provare qualcosa di nuovo. A casa ho una moglie paziente e due bellissimi bambini che sbocciano nella loro adolescenza. Non vedo l’ora di creare più ricordi con loro tre ora che ne ho la possibilità.

La mia lealtà verso Apple e la sua gente non conosce limiti. Lavorare con Tim e questo team, realizzando tutto quello che abbiamo fatto insieme, è stato il momento clou della mia carriera. Voglio ringraziarvi per il vostro duro lavoro, la vostra pazienza e la vostra amicizia. E vi auguro ogni successo.

Sanguinerò sempre sei colori."