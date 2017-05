Arbore, Banfi e Guevara Duarte premiati all’International GrandPrix Adv

Giunge alla sua trentesima edizione l’International GrandPrix Advertising Strategies, il Premio di TVN Media Group dedicato alle migliori strategie di marca. L’appuntamento è per il 24 maggio al Teatro Nazionale Che Banca! di Milano. La serata di premiazione riunirà l’eccellenza della pubblicità italiana accanto a ospiti nazionali e internazionali del mondo dello spettacolo, della cultura, delle istituzioni e dello sport, ai quali verranno assegnati riconoscimenti per essersi distinti, nei rispettivi settori di competenza, utilizzando la comunicazione in modo particolarmente innovativo ed efficace. Tra i personaggi a salire sul palco un artista che ha fatto la storia della televisione italiana degli anni ’80 e ’90: Renzo Arbore, conduttore radiofonico e televisivo, inventore di format, attore, sceneggiatore, regista, cantautore e primo disc jockey italiano.

A Renzo Arbore verrà consegnato il Premio Comunicazione e Musica per il suo impegno nell’aver comunicato la musica napoletana attraverso l’Orchestra Italiana, con la quale gira il mondo da 27 anni. Anche Lino Banfi, attore, icona del cinema italiano e popolare volto televisivo, amato da un pubblico trasversale alle generazioni, sarà presente alla serata dell’International GrandPrix Advertising Strategies per ricevere il Premio Comunicazione e Spettacolo. Il Premio Comunicazione e Letteratura sarà assegnato a Martín Guevara Duarte, il nipote del rivoluzionario più famoso del mondo che ha raccontato gli anni dell’adolescenza a Cuba nel libro ‘A la sombra de un mito’. A condurre il Gala sarà Piero Chiambretti affiancato da Cristina Chiabotto.

Durante la serata saranno svelate le campagne di comunicazione vincitrici di categoria selezionate da una giuria di professionisti del marketing aziendale tra le quali il pubblico in sala voterà il GrandPrix 2017. Il premio va oltre i confini nazionali con la presenza al fianco dell’International GrandPrix Advertising Strategies anche nel 2017 di partner internazionali tra cui New York Festivals e AdForum.com. Tra gli altri, American Express, Depositphotos, Johannes, Ligatus, Sagam, Cordenons. A chiudere la serata il Cocktail by Campari. La platea dal teatro si allarga anche ai social: #GrandPrix30, questo l’hashtag con cui sarà possibile avere informazioni e raccontare lo spettacolo sulle piattaforme digitali. La serata è solo su invito, per conferme grand.prix@tvnmediagroup.it www.grandprixadvertisingstrategies.com