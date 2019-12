Andrea Pucci rivoluziona il Tg4 e arruola Klaus Davi e Alessandra Mussolini

Tg4, nuovi opinionisti per il restyling del Tg

Una piccola rivoluzione è in atto nel tg che per tanti anni fu il feudo di Emilio Fede. Parliamo del Tg 4 diretto adesso dal giornalista romano Andrea Pucci.

Il direttore di Newsmediaset, zitto zitto, lontano dal gossip radiotelevisivo, ha impresso nelle ultime settimane una virata non da poco, ottenendo i primi, per certi aspetti anche inaspettati risultati.

Il Tg rimane tale, con una scansione molto netta delle notizie, ma con un occhio particolare al target di Rete 4. Alternando sapientemente hard news a soft news condite da ospiti in studio che commentano l’agenda politica del giorno.

Target che si, non è certo giovanissimo, ma grazie al restyling voluto dai vertici Mediaset, sta strappando progressivamente spicchi di pubblico più colto a La 7 e alla Rai.

Rete 4 audience alta e nuovo pubblico "rubato" ai competitor

Prova sono gli ottimi risultati (celebrati perfino dal critico di Repubblica Stefano Balassone ) di audience di programmi come ‘Quarta Repubblica’, ‘Diritto e Rovescio’ e ‘Stasera Italia’ che stanno dando ragione alle lungimiranti intuizioni di marketing di Cologno Monzese.

Virare la ex rete delle telenovele verso una informazione politica non paludata, attenta al sociale e al costume, sta pagando. Il ‘nuovo’ Tg 4 è un po’ la sintesi di tutto questo e i risultati stanno arrivando.

Giovedi scorso, il Tg che fu di Fede ha superato il 5% di share. Al timone quel giorno una sicurezza dell’immaginario Mediaset : Giuseppe Brindisi , tra i volti piu popolari e amati del Biscione che nel week end cede il passo al bravo Dario Donato, allievo del fuoriclasse Paolo Liguori.

Un caso che il record sia arrivato con l’ospitata del super magistrato calabrese Nicola Gratteri? Non proprio come dimostrano le ricerche Mediaset il tanto vituperato popolo di Rete 4 ama i temi cruciali della politica e della società, ma li vuole trattati in modo diretto, senza fronzoli.

Tra gli opinionisti arruolati da Pucci figurano Klaus Davi (che ha un contratto in esclusiva con tutto il gruppo ) gratificato proprio questa settimana da una bella intervista del celebre programma Report per il suo impegno anti mafia, Alessandra Mussolini, Vittorio Sgarbi, Silvana Giacobini.

Non mancano autorevoli opinionisti presi dai quotidiani nazionali. Insomma, il mix sembra funzionare.