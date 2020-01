Ascolti, agiografia Craxi da Balivo. Ma il programma è del genero di Bettino

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di Vieni da me condotto da Caterina Balivo, in onda in fascia pomeridiana su Rai1, non sono esattamente esaltanti. Ma la questione in ballo non è tanto l'audience vacillante quanto invece un peculiare avvenimento verificatosi nella puntata odierna del programma.

Introdotta da una presentazione altisonante che celebrava suo padre Bettino Craxi, ecco che la Balivo ha accolto quale sua ospite la figlia del leader socialista Stefania, che - accomodatasi sui comodi divanetti della tramissione - è intervenuta per presentare il romanzo scritto da Bettino dal titolo Parigi-Hammamet (edito per i tipi della Mondadori), sottoponendosi a un'intervista dai toni a dir poco "agiografici" del padre da parte della conduttrice.

Nella corsa alla beatificazione di Craxi cui stiamo assistendo in questo periodo, con i figli Stefania e Bobo invitati praticamente in ogni trasmissione televisiva, la cosa sarebbe potuta passare inosservata, se non fosse per un non proprio piccolo particolare. Il programma Vieni da me è prodotto dalla Banijay, il cui CEO è Marco Bassetti, guarda caso anche marito di Stefania Craxi e quindi genero di Bettino.

A parte la questione politica e l'intervista senza contraddittorio alla figlia di un leader politico protagonista di pagine controverse della storia italiana, e che mentre erano ancora in corso i procedimenti giudiziari nei suoi confronti si rifugiò a Hammamet (dove poi morì), non è quanto meno inopportuno che in una trasmissione televisiva del Servizio Pubblico venga invitata la moglie del CEO dell'azienda produttrice della trasmissione stessa, per presentare un libro di suo padre? Niente da eccepire su questi fatti da parte della Rai o della Vigilanza Rai? Attendiamo sviluppi.