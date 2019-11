Ascolti: Boom di Fiorello sul web, +406% di visualizzazioni per Viva RaiPlay

Gli ascolti e i dati Auditel del 13 novembre 2019 certificano un autentico boom per Viva RaiPlay di Fiorello e per la piattaforma digitale Rai. Secondo le cifre ufficiali, si è registrato "un incremento del +406% sul tempo speso in diretta sul canale RaiPlay rispetto all’intera settimana precedente".

RAIPLAY, IL CANALE PIU' VISUALIZZATO ONLINE

E ancora, "nella fascia oraria della diretta di Viva RaiPlay!, sempre secondo Auditel, il canale RaiPlay è di gran lunga il più visto online, che certifica la diretta di Viva RaiPlay! come la più fruita nella fascia di trasmissione. RaiPlay scala anche la classifica di giornata dei canali più visti piazzandosi al quarto posto con 26mila ore interamente spese sulla diretta esclusiva con i soli 70 minuti di Viva RaiPlay! Secondo gli analytics interni, sono state 860 mila complessivamente le visualizzazioni tra live e on demand sia il 13 che il 14 novembre, con un incremento di 120.000 visualizzazioni sull’on demand nel secondo giorno, che hanno portato il programma a essere il più fruito in diretta streaming"

VIVA RAIPLAY, I VIDEO PIU' VISTI

Quanto ai dati specifici sui video più visti, quello "più fruito di ieri è il video relativo alla puntata integrale andata in onda mercoledì 13 novembre, con 160mila visualizzazioni. Il secondo video più visto è la puntata di ieri con 34mila visualizzazioni, pubblicata subito dopo la trasmissione. E in due giorni il programma ha totalizzato 1 milione e 700 mila visualizzazioni (live+vod) e mezzo milione di browser unici. Oltre 1 milione di visualizzazioni è generato dalla fruizione della diretta e si conferma l’utilizzo predominante delle App con il 72%".

VIVA RAIPLAY, SUCCESSO ANCHE SUI SOCIAL

Quanto ai risultati sui social network, "nella giornata di ieri la diretta esclusiva su RaiPlay di Viva RaiPlay! ha generato poi 40.500 interazioni social. Instagram è stata la piattaforma social più utilizzata con il 69%, segue Twitter con il 16% e Facebook con il 15%. Confermando l’altissimo gradimento social con il 91% di interazioni positive". Ottimi risultati dunque per Fiorello, per l'Ad Fabrizio Salini che ha voluto tutta l'operazione, per il direttore di RaiPlay Elena Capparelli e per il Capoprogetto Angelo Teodoli.