Ascolti, Crisi: Speciale TgLa7 di Mentana affossa Convertini-Marzoli su Rai1

La Crisi di Governo e le difficili trattative riguardo al possibile (?) accordo istituzionale tra Pd e M5s fanno volare i talk show di approfondimento politico, in particolare quelli in onda su La7 di Urbano Cairo.

Il tempismo e la presenza ficcante di Enrico Mentana con il suo Speciale TgLa7 che, in una lunga diretta pomeridiana, ieri martedì 27 agosto 2019 ha seguito gli aggiornamenti del Triangolo Zingaretti-Conte-Di Maio, i tweet di Donald Trump e Bill Gates a favore dell'ex premier e tutto il "cucuzzaro" politico, ha pagato in termini di audience per la rete.

Lo Speciale TgLa7 ha infatti conquistato - dalle 14.04 alle 19.52 - ben 813.000 spettatori con uno share del 7.3%, togliendo parecchi punti a Estate in Diretta condotto da Lisa Marzoli e Beppe Convertini su Rai1, che - affossati da Mentana - si sono fermati al minimo storico dell'11% con 1.001.000 spettatori dalle 16.52 alle 17.34 e al 12.7% dalle 17.34 alle 18.40 con 1.179.000 spettatori. Peggio è andata allo Speciale Tg2 che si è fermato a 377.000 spettatori con il 3.9%, doppiato da La7.

Vista l'attenzione diffusa sulle diatribe politico-istituzionali con relative rincorse sui media per rilanciare le varie notizie incessanti, e non essendoci evidentemente un Gianluca Semprini che, l'anno scorso, teneva il punto politico-istituzionale a Estate in Diretta, non era a questo punto meglio approntare uno "Speciale Francesco Giorgino" come la settimana scorsa, che aveva garantito all'Ammiraglia Rai ascolti più che dignitosi arginando Mentana?